Stufatul e o tocăniță, de primăvară, cu carne de miel și multă verdeață tocată. Dacă pentru friptură luăm pulpa și coastele, la ciorbă punem capul și bucăți cu os, la stufat alegem ce rămâne, e o modalitate de a valorifica resturile. Și o mâncare perfectă în a doua sau a treia zi de Paște.
Ingrediente pentru stufat
- Carne de miel, bucățele, cotlețele, coaste, ce dorim
- 2 legături de ceapă verde
- 2 legături de usturoi verde
- Câteva linguri de ulei de măsline
- 100 ml de vin alb sec
- Roșii coapte sau bulion
- Sare, piper, după gust.
Preparare stufat de miel
- Uscăm bucățile de miel cu o hârtie de bucătărie și le tăiem în bucăți mici. Le călim pe toate părțile în ulei. Le scoatem și le păstrăm.
- Tocăm mărunt ceapa verde și usturoiul (doar partea albă). Le călim în uleiul din care am scos mielul.
- Când s-au călit, în câteva minute, stingem cu vin, punem mielul înapoi și lăsăm la foc mic să se elimine alcoolul.
- Punm și bulionul de roșii, dăm un clocot.
- Asezonăm cu sare, piper.
- Punem cratița în cuptorul încins la 180 de grade până când carnea e gătită. Depinde de cantitate și tipul de carne. Dacă sunt cotlete de exemplu în 10 minute sunt gata.
Servirea
Facem între timp și o mămăliguță. Merge de minune cu stufat.
Paște fericit!
