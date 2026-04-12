Stufatul e o tocăniță, de primăvară, cu carne de miel și multă verdeață tocată. Dacă pentru friptură luăm pulpa și coastele, la ciorbă punem capul și bucăți cu os, la stufat alegem ce rămâne, e o modalitate de a valorifica resturile. Și o mâncare perfectă în a doua sau a treia zi de Paște.

Ingrediente pentru stufat

Carne de miel, bucățele, cotlețele, coaste, ce dorim

2 legături de ceapă verde

2 legături de usturoi verde

Câteva linguri de ulei de măsline

100 ml de vin alb sec

Roșii coapte sau bulion

Sare, piper, după gust.

Preparare stufat de miel

Uscăm bucățile de miel cu o hârtie de bucătărie și le tăiem în bucăți mici. Le călim pe toate părțile în ulei. Le scoatem și le păstrăm. Tocăm mărunt ceapa verde și usturoiul (doar partea albă). Le călim în uleiul din care am scos mielul. Când s-au călit, în câteva minute, stingem cu vin, punem mielul înapoi și lăsăm la foc mic să se elimine alcoolul. Punm și bulionul de roșii, dăm un clocot. Asezonăm cu sare, piper. Punem cratița în cuptorul încins la 180 de grade până când carnea e gătită. Depinde de cantitate și tipul de carne. Dacă sunt cotlete de exemplu în 10 minute sunt gata.

Servirea

Facem între timp și o mămăliguță. Merge de minune cu stufat.

Paște fericit!