O noutate absolută în agricultura românească a fost lansată zilele trecute. Noua platformă ProxyDrone.eu pune în legătură fermierii cu operatorii de drone agricole.

Conform datelor existente, la ora actuală, în România se găsesc în jur de 1.000 de drone agricole. Utilizarea lor, însă, este departe de a se face cu o eficiență mare. Doar pentru aproximativ 5% din suprafețele cultivate se aplică tratamente cu drone. Pe restul se utilizează mijloacele clasice.

Tocmai pentru a rezolva această chestiune, a fost lansată platforma digitală ProxyDrone.eu. Practic, aceasta funcționează ca o legătură între fermieri și operatorii de drone. Când agricultorii au nevoie de serviciile dronelor, pentru aplicarea de tratamente, fertilizanți, biostimulatori, etc., pot intra pe platformă. Acolo găsesc operatori de drone agricole, care să presteze serviciile solicitate.

Există trei niveluri de urgență pentru rezolvarea cererilor. Cel standard stabilește o durată de trei până la cinci zile din momentul primirii cererii și până la executarea lucrărilor solicitate. În schimb, în regimul prioritar, termenul se reduce la 48 de ore.

În situații de urgență, fermierii pot apela și la regimul express, când dronele sosesc în aceeași zi.

Eficiență și accesibilitate sporită

În primele 48 de ore de la lansarea platformei, deși nu a existat nicio promovare, mai mult de zece fermieri au solicitat deja servicii. Acest lucru vorbește de la sine despre cât de utilă este această inițiativă.

Pe lângă faptul că oferă acces la utilizarea dronelor și fermierilor care nu au astfel de utilaje, platforma prezintă și alte avantaje. Unul dintre ele, este utilizarea roiurilor de drone. Între zece și 20 de drone pot lucra simultan în aceeași exploatație. Ținând cont de faptul că o singură dronă poate acoperi între 50 și 200 de hectare/zi, aceasta înseamnă că și într-o fermă mare tratamentele pot fi aplicate chiar și într-o singură zi.

În condițiile unor condiții meteo instabile, cu ploi dese – cum a fost această primăvară – această facilitate reprezintă un avantaj major.

Un alt avantaj este că sunt optimizate costurile. Fermierii se pot folosi de drone fără să le cumpere, iar proprietarii le folosesc eficient.

- articolul continuă mai jos -

Dronele, de la o soluție de urgență la o prezență integrată

„Dronele sunt folosite, deocamdată, ca o soluție de urgență. Treptat, însă, încep să devină o parte integrată în lucrările agricole”, a arătat Florin Constantin, CEO al Agxecutive, unul dintre inițiatorii proiectului.

„Acest lucru este cu atât mai firesc, cu cât, conform analizelor noastre, în agricultura românească există un mare deficit. Lipsesc cel puțin 30.000 de tractoare și 10.000 de specialiști”, a subliniat el.

La rândul său, Ciprian Mihalache, CEO ProxyDrone.eu, a vorbit despre obiectivele urmărite.„Estimăm că în următorii doi ani suprafața agricolă tratată din drone să crească la 15%. De asemenea, estimăm că, în același interval, se va ajunge la un număr de aproximativ 3.000 de drone agricole active în România”, a spus el.

O schimbare de paradigmă în agricultura românească

Până atunci, însă, trebuie depășite o serie de obstacole. Primul dintre ele este absența unei legislații clare în domeniu. Un altul este lipsa unor standarde profesionale pentru operatori.

Un al treilea obstacol, poate cel mai greu de depășit, ține de concepții. Foarte mulți fermieri sunt de principiul că ei trebuie să fie și proprietarii utilajelor folosite. De aceea, sunt, adesea, reținuți în ceea ce privește sharing-ul.

În orice caz, apariția platformei marchează o schimbare de paradigmă în agricultura românească, atât în ceea ce privește accesul rapid la servicii, cât și referitor la deținerea de utilaje.