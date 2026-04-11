Un nou trend viral promite să rezolve una dintre cele mai frecvente dileme de la micul dejun: ouă scrambled sau ouă ochiuri cu gălbenuș moale? Rețeta „frambled” le combină pe ambele într-un singur preparat, cu albușuri pufoase și gălbenuș cremos, gătite în aceeași tigaie, potrivit TasteofHome.

Există o mulțime de moduri de a găti ouăle, dar, în practică, diminețile se reduc adesea la o alegere simplă: ouă scrambled (cunoscute popular drept „jumări”), ouă ochiuri sau clasicele omlete, însă bătălia se dă, aproape întotdeauna, între primele două.

Preferințele diferă însă de la persoană la persoană. Unii aleg ouăle gătite bine, cu gălbenuș tare, potrivite pentru sandvișuri, în timp ce alții le preferă cu gălbenuș moale, aproape lichid.

Așa că trendul „frambled eggs” atrage tot mai multă atenție. Metoda promite să combine cele două variante într-un singur preparat, fără compromisuri.

Ce sunt ouăle „frambled”

Ouăle „frambled” sunt o combinație între ouă scrambled și ouă ochiuri. Diferența este că nu amesteci totul de la început: albușurile și gălbenușurile sunt gătite separat, pentru a obține două texturi în același preparat.

Rezultatul: albușuri moi, pufoase, ca la scrambled eggs, și un gălbenuș cremos, ușor curgător. Practic, păstrezi aerarea specifică ouălor scrambled, dar cu un plus de savoare dat de gălbenuș, care nu se pierde în compoziție.

Cum se prepară ouăle „frambled”

Începe prin a separa ouăle: albușurile într-un bol, gălbenușurile în altul.

Încinge o tigaie antiaderentă la foc mic spre mediu și adaugă puțin unt. După ce s-a topit, toarnă albușurile și amestecă ușor, până când încep să se lege în bucăți moi și pufoase.

Când sunt aproape gata, adaugă gălbenușurile. Amestecă foarte puțin, cât să le spargi, apoi mai lasă totul pe foc aproximativ un minut.

Cum sunt la gust

Ouăle „frambled” pot deveni ușor o obsesie. Dacă până acum ouăle scrambled nu erau neapărat prima alegere, metoda asta schimbă complet perspectiva.

În test, patru ouă au fost suficiente pentru o porție generoasă, așezată pe o felie groasă de pâine cu maia. Rezultatul? Farfurii goale în câteva minute și încă o rundă pregătită imediat după.

Textura este cremoasă și aerată, dar în același timp mai bogată decât la ouăle scrambled clasice. Gălbenușul se distribuie uniform, oferind un gust mai intens și o senzație aproape „luxoasă” pentru un preparat atât de simplu.