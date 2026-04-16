Dislipidemia reprezintă o tulburare metabolică frecvent întâlnită, ce se caracterizează prin modificarea valorilor lipidelor din sânge. Aceasta poate include creșterea colesterolului total, a colesterolului LDL (denumit popular „colesterolul rău”), scăderea HDL („colesterolul bun”) și/sau creșterea trigliceridelor.
Diagnosticul se stabilește prin analize de sânge (profil lipidic), care evaluează aceste valori și riscul cardiovascular global.
“Importanța acestei afecțiuni este majoră, deoarece dislipidemia constituie un factor de risc esențial pentru bolile cardiovasculare. În timp, valorile crescute ale lipidelor pot favoriza depunerea grăsimilor pe pereții vaselor de sânge, proces numit ateroscleroză, crescând riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral și boală arterială periferică.
Tratamentul poate include, în anumite situații, medicație specifică (precum statinele), însă modificarea stilului de viață rămâne o componentă fundamentală în controlul bolii. Controlul valorilor lipidice este esențial pentru prevenirea complicațiilor menționate anterior”, a explicat, pentru G4Food, dr. Diana Albu, medic specialist medicină internă.
Principiile generale ale alimentației în dislipidemie presupun o dietă corectă, care să urmărească reducerea grăsimilor saturate și trans, creșterea aportului de fibre și înlocuirea grăsimilor nesănătoase cu grăsimi benefice.
“Aportul de grăsimi ar trebui să reprezinte aproximativ 25–35% din totalul caloric zilnic, cu limitarea strictă a grăsimilor saturate”, recomandă medicul.
Pentru controlul eficient al dislipidemiei, se recomandă limitarea:
“Recomand mare atenție la consumul excesiv de zahăr rafinat, deoarece poate crește trigliceridele și riscul metabolic”, spune dr. Albu.
“Pe lângă alimentație, alți piloni importanți în menținerea unui stil de viață sănătos sunt reprezentați de: activitatea fizică regulată (minimum 30 de minute/zi, 5 zile pe săptămână), menținerea unei greutăți corporale optime și renunțarea la fumat”, a precizat medicul.
Dislipidemia este o afecțiune frecventă. Dar aceasta poate fi controlată prin modificări ale stilului de viață și prin tratament farmacologic, atunci când este necesar.
„Monitorizarea periodică a profilului lipidic prin analize de sânge și evaluarea de către medic sunt importante în prevenția primară. Prin adoptarea unui stil de viață sănătos și respectarea recomandărilor medicale, riscul cardiovascular poate fi redus semnificativ, contribuind la protejarea inimii pe termen lung”, explică dr. Diana Albu.
