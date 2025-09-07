Rețetele Juanitei | Gomboți cu prune – rețeta tradițională și povestea unui desert ardelenesc vechi de sute de ani/ Fraged și aromat în interior, crocant și delicios de la pesmetul exterior

Puține deserturi adună în ele atâta simplitate și nostalgie precum gomboții cu prune, cunoscuți și sub denumirea de „colțunași cu prune” sau „găluște cu prune”. E o rețetă care trece dincolo de granițele Transilvaniei, fiind pregătită nu doar în Ardeal sau Banat, ci și în alte zone ale României, dar și în Ungaria, Austria, Cehia și Slovacia.

Originea acestor găluște cu prune este probabil germană sau austriacă (Knödel ). În Ungaria se numesc gombóc sau knédli, în Slovenia „knedl(j)i”, în Cehia knedle (knedlíky), în Slovacia, „knedľa” (knedlíky), în Luxembourg, Kniddel(en), în Bosnia, Croația, Polonia și Serbia, knedle, in Italia canederli, conform Wikipedia.

Istoria gomboților

Originea lor este strâns legată de zona central-europeană, în special de Imperiul Austro-Ungar, unde ca și astăzi prunele erau fructul vedetă al toamnei. Gomboții au apărut ca o mâncare rustică, gătită de țărani, pentru că erau sățioși și ușor de făcut: un aluat din cartofi fierți, puțină făină, ou și fructe proaspete din grădină.

În România, rețeta a prins rădăcini în Transilvania și Banat, unde influențele austro-ungare sunt foarte puternice. Aici, gomboții sunt rude dulci ale găluștilor (de altfel gomboții se numesc în Vechiul Regat și „găluști cu prune”, foarte populare și ele în Ardeal și Banat. Dacă gomboții aduc la masă dulceața prunelor, găluștile sărate, câteodată pufoase, câteodată de consistența gomboților populează supele și mâncărurile cu sos și și menite să le dea consistență acestora.

Rețetă tradițională de gomboți cu prune

Mama făcea în fiecare toamnă, era un desert bun și ieftin și, slavă Domnului! măcar prune și cartofi găseai și pe vremea comunismului. Oricum în acea perioada pâinea veche nu se arunca și se făcea din ea pesmet. Așa că lipsea doar ceva făină, puțin zahăr, 1-2 ouă și găluștile cu prune începeau să prindă contur. Așa că depun mărturie că merge pesmetul tras la tigaie chiar și fără unt sau cu foarte puțin (că pe vremea aia nu băga nimeni unt la greu într-un desert obișnuit), dar în același timp garantez că untul împreună cu pesmetul rumenit dau naștere unui înveliș crocant și delicios.

Ingrediente

800 de gr de cartofi

300 de gr de făină

2 ouă

un praf de sare

20 de prune mici sau 10 prune mari în jumătăți

3-4 linguri zahăr

scorțișoară (opțional, pentru umplutură și pesmet)

150 de gr de pesmet

80 de gr de unt

2-3 linguri de zahăr (pentru presărat peste pesmet)

Preparare

Fierbe cartofii în coajă, apoi curăță-i și pasează-i bine, ca pentru piure. Lasă-i să se răcească complet.

Amestecă piureul de cartofi cu făina, oul și sarea, până obții un aluat moale, dar nelipicios.

Împarte aluatul în bucăți, turtește fiecare bucată și pune în mijloc câte o prună întreagă sau jumătate de prună cu (sau fără, depinde cât de dulci sunt fructele) zahăr și, dacă vrei, puțină scorțișoară. Împachetează bine și modelează sub formă de bilă.

Pune gomboții într-o oală mare cu apă clocotită și sare. Fierbe-i până se ridică la suprafață, apoi mai lasă-i 2–3 minute.

Într-o tigaie, topește untul și adaugă pesmetul. Rumenește-l până capătă o culoare aurie, apoi adaugă zahărul (și scorțișoară dacă îți place).

Scoate gomboții din apă, scurge-i bine și rostogolește-i în pesmetul rumenit. Servește-i calzi, cu smântână dulce sau iaurt, dacă dorești.

Alte variante de gomboți

Deși varianta clasică este cea cu prune, imaginația nu are limite.