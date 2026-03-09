09 mart. 2026, Articole / Reportaje
Piețe volante în cartierele Sectorului 1 / Veți putea cumpăra brânzeturi proaspete şi maturate, mezeluri pregătite după reţete montane, dulciuri de casă, produse de brutărie şi patiserie, legume, fructe şi produse apicole
Sursa foto: Primăria Sector 1

Pieţe volante cu produse proaspete, direct din grădinile şi fermele producătorilor români, sunt organizate în weekendurile din martie, aprilie şi mai, în cartiere din Sectorul 1, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 se deschide sezonul pieţelor volante, iar primul târg din acest an va avea loc, la sfârşitul acestei săptămâni, pe strada Tache Ionescu (colţ cu strada George Enescu). De vineri după-amiază, peste 20 de producători vor aduce produse alimentare autentice, provenite din toate regiunile ţării.

Vizitatorii vor putea cumpăra: brânzeturi proaspete şi maturate, mezeluri pregătite după reţete montane, dulciuri de casă, produse de brutărie şi patiserie, legume, fructe şi produse apicole.

Pieţele volante vor fi organizate în mai multe cartiere ale sectorului: de vineri până duminică – strada Tache Ionescu, colţ cu strada George Enescu; 20-22 martie – bulevardul Banu Manta nr. 9, în faţa Primăria Sectorului 1; 27-29 martie – strada Pajurei nr. 13 – alveola paralelă cu strada Pajurei; 3-5 aprilie – strada Piaţa Amzei nr. 13 – pe latura Teatrul „Ion Creangă”; 17-19 aprilie – bulevardul Bucureştii Noi – parc Teatrul Masca; 24-26 aprilie – strada Nicolae Caramfil – intersecţie cu strada Burileanu Ştefan; 1-3 mai – Calea Floreasca – Automatica Parc, în faţa parcului; 8-10 mai – Rond – strada Valter Mărăcineanu.

Documente necesare înscrierii

Orice producător interesat să comercializeze produse la pieţele volante se poate înscrie accesând link-ul primăriei. 

La acest link trebuie încărcate următoarele documente: cartea de identitate/buletinul de identitate, atestatul de producător valid vizat, carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol (prima filă sau tot documentul), fişa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală, adeverinţa medicală pentru personalul care manipulează produsele şi, după caz: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de la Registrul Comerţului, documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare şi/sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) nr. 111/ 2008 şi Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008.

