În zilele cu temperaturi ridicate, mesele ușoare și răcoritoare sunt cea mai bună alegere. O supă cremă rece cu avocado este hrănitoare, nu necesită gătire și poate fi pregătită în doar câteva minute. Are o textură fină, este bogată în grăsimi sănătoase și poate fi servită atât la prânz, cât și la cină.

Avocado conține grăsimi mononesaturate, fibre, potasiu și vitaminele E, K și din complexul B. În combinație cu iaurt, castravete și verdețuri proaspete, rezultă o supă răcoritoare și consistentă.

Ingrediente

2 avocado bine copți;

1 castravete mare, curățat;

250 g iaurt grecesc;

200 ml apă foarte rece sau supă clară de legume răcită;

sucul de la o jumătate de lămâie;

1 cățel mic de usturoi;

câteva frunze de mentă sau mărar;

2 linguri ulei de măsline extravirgin;

sare și piper, după gust.

Mod de preparare

Pune toate ingredientele într-un blender și mixează până obții o cremă fină. Dacă supa este prea groasă, adaugă treptat apă rece sau supă de legume până ajunge la consistența dorită.

- articolul continuă mai jos -

Gustă și potrivește de sare, piper și suc de lămâie. Acoperă vasul și lasă supa la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire.

Cum se servește

Supa poate fi decorată cu cuburi de castravete, felii subțiri de avocado, semințe de dovleac sau floarea-soarelui, crutoane crocante, frunze de mentă ori câteva picături de ulei de măsline. Pentru un plus de prospețime, poți adăuga și câteva roșii cherry tăiate în sferturi.

Dacă preferi un preparat mai sățios, supa poate fi însoțită de pâine integrală prăjită sau de crackers cu semințe.

De ce merită încercată

Preparatul nu necesită fierbere, ceea ce îl face ideal în zilele toride, când folosirea aragazului devine incomodă. În plus, avocado și iaurtul oferă proteine, fibre și grăsimi sănătoase, care contribuie la senzația de sațietate și la o hidratare mai bună, alături de consumul suficient de lichide.