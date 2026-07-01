Modul în care torni apa peste cafeaua măcinată poate influența semnificativ gustul băuturii, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Pennsylvania. Potrivit oamenilor de știință, o simplă modificare a înălțimii de la care este turnată apa poate duce la o extracție mai eficientă, o aromă mai intensă și chiar la reducerea cantității de cafea folosite, potrivit Zmescience.

Cercetarea a fost publicată în Physics of Fluids, sub titlul Pour-over coffee: Mixing by a water jet impinging on a granular bed with avalanche dynamics.

Cum poate fizica să îmbunătățească o ceașcă de cafea

Cafeaua la filtru, cunoscută și sub numele de pour-over, este apreciată pentru controlul pe care îl oferă asupra procesului de preparare. Temperatură, granulație, timpul de infuzare și raportul dintre apă și cafea sunt elemente atent urmărite de pasionați.

Acum, cercetătorii spun că și înălțimea de la care este turnată apa joacă un rol important.

„Ceea ce recomandăm este să turnați apa de la o înălțime cât mai mare posibil, păstrând însă un flux laminar, adică un jet continuu care nu se fragmentează atunci când lovește cafeaua măcinată”, a explicat Ernest Park, unul dintre autorii studiului.

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Experimentul care a dezvăluit „efectul de avalanșă”

Pentru a observa mai bine fenomenul, oamenii de știință au înlocuit cafeaua măcinată cu particule transparente de siliciu, plasate într-o pâlnie de sticlă și iluminate cu ajutorul unui laser.

Imaginile surprinse cu camere de mare viteză au arătat că un jet continuu de apă, turnat de la o anumită înălțime, pătrunde mai adânc în stratul de particule și provoacă un efect asemănător unei mici avalanșe. Materialul de pe margini alunecă spre centru, favorizând amestecarea și expunerea unei cantități mai mari de cafea la apă.

Acest proces duce la o extracție mai eficientă a compușilor aromatici.

De ce funcționează mai bine ceainicele cu gât subțire

Cercetătorii recomandă folosirea unui ceainic de tip gooseneck, cu gât lung și îngust, deoarece permite formarea unui jet subțire și stabil, care poate fi turnat de la o înălțime mai mare fără să se fragmenteze.

Totuși, oamenii de știință subliniază că principiul poate fi aplicat și fără un astfel de accesoriu.

Important este ca apa să fie turnată lent, într-un flux continuu și cât mai uniform.

Atenție: mai sus nu înseamnă întotdeauna mai bine

Autorii studiului avertizează că tehnica funcționează doar dacă jetul de apă rămâne compact.

Dacă acesta se transformă în picături înainte să atingă cafeaua, efectul pozitiv dispare, iar extracția poate deveni mai slabă.

Pentru experimentele de acasă, cercetătorii recomandă reducerea cantității de cafea cu aproximativ 10%. De exemplu, în loc de 20 de grame, pot fi folosite 18 grame de cafea, iar apa poate fi turnată de la aproximativ 30 de centimetri deasupra filtrului.

Mai puțină cafea, același gust intens

Potrivit autorilor, această metodă poate permite obținerea unei cafele la fel de aromate folosind mai puține boabe, ceea ce ar putea reduce risipa și costurile.

„Putem învăța foarte multe lucruri din chimie și fizică analizând ceea ce se întâmplă în bucătărie. Apar astfel noi direcții de cercetare în locuri în care nu te-ai aștepta”, a declarat Arnold Mathijssen, unul dintre autorii studiului.