Fursecurile cu ciocolată sunt mereu pe placul copiilor, însă această rețetă ascunde un ingredient-surpriză la care puțini s-ar gândi: dovlecelul.

Fursecurile „Martian Cookies” combină fulgii de ovăz, dovlecelul ras, nucile și două tipuri de chipsuri de ciocolată pentru a obține un desert fraged și aromat, apreciat chiar și de cei mai mofturoși copii, potrivit All Recipes.

Numele lor vine de la micile pete verzi lăsate de dovlecel în aluat, care le oferă un aspect „marțian”, dar și de la gustul pe care mulți îl consideră pur și simplu extraordinar.

Ce sunt fursecurile marțiene

La prima vedere, aceste fursecuri pot părea simple fursecuri cu ovăz, însă ingredientul care le diferențiază este dovlecelul ras.

O cană de dovlecel oferă umiditate și o textură ușor elastică, fără să modifice gustul untos și dulce al desertului.

Pentru cei sceptici în privința legumelor în deserturi, autorii rețetei spun că dovlecelul este aproape imposibil de identificat după coacere, însă contribuie la obținerea unor fursecuri foarte fragede și moi.

Pe lângă fulgii de ovăz și dovlecel, rețeta include:

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bucăți de ciocolată semiamăruie;

chipsuri cu aromă de caramel și unt (butterscotch);

nuci sau pecan pentru un plus de textură;

scorțișoară pentru aromă.

De ce se numesc „Martian Cookies”

Există două explicații pentru denumirea acestor fursecuri.

Prima este legată de aspectul lor: micile bucăți verzi de dovlecel rămân vizibile în aluat și le oferă un aer „marțian”.

A doua explicație ține de gustul lor, pe care mulți îl descriu drept „de pe altă planetă” sau „extraordinar”.

Ingrediente

115 g unt moale;

150 g zahăr;

1 ou;

1/2 linguriță extract de vanilie;

190 g făină;

1 linguriță scorțișoară măcinată;

1/2 linguriță bicarbonat de sodiu;

1/2 linguriță sare;

90 g fulgi de ovăz cu fierbere rapidă;

1 cană de dovlecel ras;

120 g nuci tocate sau pecan;

90 g chipsuri de ciocolată semiamăruie;

90 g chipsuri butterscotch.

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 175 de grade Celsius.

Într-un bol mare, bate untul până devine cremos, apoi adaugă zahărul și mixează până obții o compoziție aerată.

Încorporează oul și extractul de vanilie și amestecă bine.

Într-un alt bol, combină făina, scorțișoara, bicarbonatul și sarea.

Adaugă treptat ingredientele uscate peste compoziția cu unt, mixând la viteză mică până la omogenizare.

Cu ajutorul unei linguri de lemn, încorporează:

fulgii de ovăz;

dovlecelul ras;

nucile;

bucățile de ciocolată;

chipsurile butterscotch.

Presează dovlecelul între șervețele de hârtie înainte de a-l adăuga în aluat, pentru a elimina excesul de apă. În caz contrar, fursecurile se pot întinde prea mult în timpul coacerii.

Formează grămăjoare mici de aluat pe o tavă neunsă, lăsând aproximativ 5 centimetri între ele.

Coace fursecurile timp de 10-12 minute sau până când devin aurii.

Lasă-le să se răcească pe un grătar înainte de servire.