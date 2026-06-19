Gătitul de la zero cel puțin o dată pe săptămână, asociat cu un risc cu 30% mai mic de demență / Studiul care a urmărit aproape 11.000 de persoane

Gătitul acasă este asociat de mult timp cu o alimentație mai echilibrată și un consum mai redus de produse ultraprocesate. Acum, un nou studiu sugerează că prepararea meselor de la zero ar putea avea legătură și cu sănătatea creierului, potrivit Food and Wine.

Potrivit unei cercetări publicate în Journal of Epidemiology & Community Health, persoanele în vârstă care pregăteau de la zero cel puțin o masă pe săptămână au avut un risc cu aproximativ 30% mai mic de a dezvolta demență pe parcursul următorilor șase ani, comparativ cu cele care găteau mai rar.

Autorii subliniază însă că studiul nu demonstrează că gătitul previne direct demența. Cercetarea a identificat o asociere, iar explicațiile pot fi multiple, de la stimularea cognitivă implicată în prepararea alimentelor până la o calitate mai bună a alimentației.

Aproape 11.000 de persoane au participat la studiu

Cercetarea a analizat datele colectate în cadrul Japan Gerontological Evaluation Study, un studiu amplu care urmărește sănătatea populației vârstnice din Japonia.

Au fost incluși aproape 11.000 de adulți în vârstă, iar cercetătorii au analizat atât obiceiurile alimentare, cât și frecvența cu care participanții găteau acasă.

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Pe lângă întrebările despre cât de des pregăteau mesele, participanții au fost evaluați și în funcție de nivelul lor de familiaritate cu activitățile din bucătărie.

De exemplu, cercetătorii au analizat dacă aceștia știau să realizeze sarcini simple, precum fierberea unui ou, dar și preparate mai complexe, cum ar fi mâncăruri gătite integral acasă.

Ulterior, aceste informații au fost comparate cu datele din sistemul medical.

În perioada de urmărire de șase ani, 1.195 de participanți au fost diagnosticați cu demență.

Persoanele care găteau cel puțin o dată pe săptămână au avut un risc mai mic

Analiza datelor a arătat că participanții care preparau de la zero cel puțin o masă pe săptămână prezentau un risc cu aproximativ 30% mai redus de a fi diagnosticați cu demență comparativ cu cei care găteau mai rar.

Rezultatul a devenit și mai interesant atunci când cercetătorii au analizat persoanele cu abilități culinare mai puțin dezvoltate.

În acest grup, prepararea unei mese acasă cel puțin o dată pe săptămână a fost asociată cu o reducere de aproximativ 70% a riscului de demență.

„Crearea unui mediu care să permită oamenilor să gătească atunci când îmbătrânesc poate fi importantă pentru prevenirea demenței”, au scris autorii în concluziile studiului.

De ce ar putea gătitul să influențeze sănătatea creierului

Fiind un studiu observațional, cercetarea nu poate explica exact de ce apare această asociere.

Specialiștii consultați de Food & Wine spun însă că există mai multe mecanisme posibile.

„Probabil sunt implicați mai mulți factori”, a explicat Davide Cappon, doctor în neuropsihologie la Tufts Medical Center.

Potrivit acestuia, prepararea unei mese de la zero implică numeroase procese cognitive.

„Gătitul de la zero implică planificare, atenție, organizarea etapelor, memorie și rezolvarea problemelor”, spune specialistul.

Cappon descrie gătitul drept o activitate „complexă din punct de vedere cognitiv”.

„Necesită multitasking, sincronizare, memorie de lucru și adaptare în timp real. În multe privințe, funcționează ca o formă de stimulare cognitivă de zi cu zi”, explică acesta.

Alimentația ar putea fi o altă explicație

Autorii studiului spun că nu este exclus ca o parte a beneficiului observat să fie legată de ceea ce mănâncă persoanele care gătesc mai des.

Yuka Tani, autorul principal al cercetării și profesor asociat în cadrul Department of Public Health de la Institute of Science Tokyo, subliniază că gătitul acasă este asociat în general cu o alimentație mai sănătoasă.

„Gătitul acasă este asociat și cu o nutriție mai bună și o calitate mai ridicată a dietei”, afirmă cercetătoarea.

Davide Cappon consideră că acest aspect este important.

„Mesele preparate acasă sunt adesea mai puțin ultraprocesate și mai echilibrate din punct de vedere nutrițional, ceea ce susține sănătatea cardiovasculară și metabolică, ambele fiind strâns legate de sănătatea creierului”, explică el.

Nu contează neapărat ce gătești

Un aspect interesant al studiului este că cercetătorii nu au identificat anumite preparate sau rețete asociate cu un risc mai redus de demență.

„Nu este clar dacă anumite feluri de mâncare contează în mod special”, spune Yuka Tani.

Cu alte cuvinte, cercetarea nu sugerează că un anumit aliment sau o anumită rețetă oferă protecție împotriva declinului cognitiv.

Mai degrabă, rezultatele indică faptul că actul de a găti și stilul general de alimentație asociat acestuia ar putea avea relevanță.

Dieta MIND este una dintre cele mai studiate pentru sănătatea creierului

Deși studiul nu a analizat anumite preparate, alte cercetări au asociat dieta MIND cu un risc mai redus de declin cognitiv.

Dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) combină elemente din dieta mediteraneană și dieta DASH și pune accent pe alimente precum:

legumele cu frunze verzi;

fructele de pădure;

cerealele integrale;

leguminoasele;

nucile;

uleiul de măsline.

Un studiu publicat în 2025 în revista Current Developments in Nutrition a constatat că persoanele care urmau îndeaproape această dietă prezentau un risc cu până la 13% mai mic de a dezvolta demență.

Alte cercetări au arătat că persoanele care au respectat riguros dieta MIND timp de aproximativ patru ani și jumătate au avut un risc cu 53% mai mic de a fi diagnosticate cu boala Alzheimer comparativ cu cei care nu urmau îndeaproape acest model alimentar.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru cei care gătesc acasă

Autorii și experții consultați atrag atenția că rezultatele nu trebuie interpretate ca o dovadă că simplul act al gătitului previne demența.

Deocamdată nu este clar dacă beneficiul observat provine din stimularea cognitivă, din alimentația mai sănătoasă sau din combinația dintre cele două.

Din acest motiv, Yuka Tani spune că oamenii nu trebuie să se simtă obligați să înceapă să gătească dacă nu au acest obicei.

„Aspectele legate de alimentație pot fi susținute și de alți membri ai familiei care pregătesc mesele, astfel că poate fi util să îi susținem și să le apreciem eforturile pentru a le fi mai ușor să continue”, spune cercetătoarea.

Specialiștii recomandă implicarea, nu perfecțiunea

Pentru cei care gătesc deja, mesajul experților este simplu: continuați.

Davide Cappon consideră că nu este nevoie de tehnici sofisticate sau de rețete elaborate pentru a beneficia de avantajele acestei activități.

„Concentrați-vă pe implicare, nu pe perfecțiune”, recomandă specialistul.

„Încercarea unor rețete noi, învățarea unor tehnici necunoscute sau gătitul împreună cu prietenii pot amplifica beneficiile cognitive și comportamentale.”