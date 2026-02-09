Iubitorii gastronomiei italiene știu deja că ricotta și spanac reprezintă una dintre combinațiile predilecte când vine vorba de paste. Fie că sunt paste umplute de tip ravioli, fie că sunt paste mari pe care le prefierbem și le umplem, cannoli sau similar, fie că folosim lasagna, e cert că printre straturile de aluat acest amestec e mai mult decât reușit.

În timp ce un alt trib modern, iubitorii de găluște, sunt mereu dornici de alte idei care declină preparatul lor preferat în diferite versiuni. Iar unul dintre ele e chiar amestecul ricotta cu spanac, cu care în zona Milano se fac niste găluște pe cinste. Un prepat născut din lipsuri și nevoie, dar pe care talentul culinar al italienilor l-au transformat într-un deliciu.

Niște găluște „nu prea bine făcute” dar grozav de bune

Le putem spune găluște, dacă preferăm, ca să le dăm o identitate care se apropie mai mult de imaginarul românesc. Locuitorii din Lombardia, nu doar milanezii, le spun malfatti. O conotație nu prea pozitivă, dar e ceva care are legătură cu forma lor.

Sunt ușor neregulați, făcuți în grabă, mai mult sau mai puțin rotunzi, unii de formă ovală, alții, sferică. Dar forma e relativă și contează mai puțin pentru că accentul e pe conținut. Dacă sunt reușite, aceste găluște de spanac și ricotta sunt ceva ce se topește în gură și ai vrea să mai mănânci iar și iar. Totodată, o mâncare economică și ușor de preparat dar gustoasă și echilibrată și care se poate reîncălzi.

Fiind clasica rețetă tradițională, fiecare familie are versiunea ei, unii adaugă și alte brânzeturi în compoziție, alții adaugă pe lângă spanac și alte ierburi primăvăratice. O versiune clasică îi propune trași la tigaie cu unt și salvie, iar o alta, scufundați bine în sos de roșii. În continuare, o rețetă pe care o propune revista La Cucina Italiana.

Ingrediente pentru 6 porții de malfatti

1 kg spanac

300 g ricotta

250 g făină albă

150 g unt

120 g Parmigiano Reggiano sau Grana Padano (parmezan)

3 ouă

nucșoară

salvie

sare și piper

Procedeu

Blansăm spanacul, fie că e proaspăt, fie că e congelat. Îl scurgem bine, chiar îl strângem bine între palme, și îl tocăm mărunt pe un tocător.

Îl lăsăm să se răcească și îl transferăm într-un bol încăpător împreună cu ricotta. Amestecăm bine, apoi adăugăm ouăle, făina, parmezanul, sarea, piperul și nucșoara rasă.

Omogenizăm bine toate ingredientele astfel încât compoziția să nu prezinte cocoloașe sau puncte neuniforme. Cu o lingură, luăm porții mici pentru a forma biluțe, le trecem rapid prin făină și le rotunjim grosier cu palmele.

Când sunt gata toate, le dăm drumul în apă care fierbe și în care am adăugat puțină sare. Când se ridică la suprafață sunt gata.

Le scoatem cu o spumieră și le transferăm într-o tigaie unde am încălzit puțin unt și adăugat frunze de salvie. Peste care adăugăm o mână de brânză rasă la alegere. Alternativ, în sos simplu de roșii, preparat din roșii cu puțin ulei, fără alte arome. Cam cum ar fi chiftele în sos.

Iar dacă cineva vrea să experimenteze mai departe, dacă sunt trecute prin pestmet, se pot și prăji.