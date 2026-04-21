Folosit de secole în medicina tradițională chineză, fructul călugărului este cunoscut astăzi ca îndulcitor fără calorii, însă cercetările recente sugerează că ar putea avea beneficii și pentru metabolism, glicemie și inflamație, potrivit FoodandWine.

Fructul călugărului (monk fruit / luo han guo), originar din China, este utilizat de sute de ani în ceaiuri, supe și preparate medicinale pentru proprietățile sale calmante și antiinflamatorii.

În prezent, este cel mai des întâlnit sub formă de extract concentrat, folosit ca alternativă la zahăr în produse alimentare.

Dulceața sa provine din mogrozide — compuși naturali foarte intens dulci, care, spre deosebire de zahăr, nu sunt transformați în glucoză și nu determină creșteri semnificative ale glicemiei sau insulinei. Acest lucru îl face o opțiune analizată frecvent în contextul diabetului sau al reducerii consumului de zahăr.

Ce spun studiile despre compoziție și efecte

Un studiu publicat în 2026 în Journal of the Science of Food and Agriculture a analizat compoziția fructului și a identificat un conținut bogat de compuși bioactivi, inclusiv terpenoide, flavonoide și aminoacizi, cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante.

Acești compuși pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, un proces asociat cu îmbătrânirea și bolile cronice.

Cercetări anterioare publicate în Nutrients au clasificat fructul călugărului drept un „aliment funcțional” pentru sănătatea metabolică, sugerând că acesta nu provoacă aceleași creșteri bruște ale glicemiei ca zahărul și poate ajuta la menținerea unor niveluri mai stabile ale glucozei și insulinei după masă.

Posibil efect asupra inflamației

Datele obținute indică și o posibilă asociere între extractul de fruct monk și niveluri mai scăzute ale markerilor de inflamație. Acest aspect este relevant deoarece inflamația cronică de intensitate redusă este legată de rezistența la insulină, dezechilibre ale glicemiei și un risc crescut de boli cardiovasculare.

În același timp, mogrozidele au proprietăți antioxidante, ceea ce înseamnă că pot neutraliza radicalii liberi — molecule instabile care afectează celulele și contribuie la apariția bolilor cronice.

Diferența dintre extract și fruct întreg

Majoritatea studiilor privind controlul glicemiei au analizat extractul de fruct monk, unde s-au observat efecte asupra stabilizării nivelului de zahăr din sânge. În schimb, efectele antiinflamatorii sunt asociate mai ales cu formele tradiționale de consum — decocturi sau preparate din fruct întreg utilizate în medicina chineză. Acest lucru sugerează că beneficiile pot depinde nu doar de ingredient, ci și de modul în care este consumat.

Fructul proaspăt este rar disponibil în afara Asiei, deoarece nu se transportă ușor.

Cât ar trebui consumat

Nu există o doză zilnică oficială pentru fructul călugărului. Studiile clinice pe extract au utilizat, în general, cantități de aproximativ 250–300 mg pe zi. De asemenea, nu există încă un prag superior clar stabilit, ceea ce înseamnă că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin efectele pe termen lung.

„Alimentația nu este universală, dar fructul monk poate fi o opțiune utilă pentru reducerea zahărului, mai ales în contextul unei diete echilibrate”, spune Kaitlin Hippley.

Cum poate fi folosit în alimentația zilnică

Îndulcitorul din fruct monk poate înlocui zahărul în multe situații:

în cafea, ceai sau smoothie-uri

în deserturi, deși nu oferă aceeași textură sau caramelizare

în sosuri sau dressinguri, pentru echilibrarea gustului

Este important de verificat eticheta produselor, deoarece unele variante sunt combinate cu alți îndulcitori, care pot influența gustul și proprietățile.

Este sigur pentru consum?

Fructul călugărului este considerat sigur pentru consum de către U.S. Food and Drug Administration, fiind clasificat drept „în general recunoscut ca sigur”.

Spre deosebire de îndulcitorii artificiali, acesta este de origine vegetală. Totuși, unele produse comerciale pot conține aditivi precum eritritolul, ale cărui efecte sunt încă analizate.

Fructul călugărului este mai mult decât un simplu îndulcitor fără calorii. Datorită compușilor săi bioactivi, ar putea contribui la controlul glicemiei, reducerea inflamației și susținerea sănătății metabolice. Totuși, dovezile sunt încă în curs de dezvoltare, iar beneficiile depind de cantitate, formă și contextul general al alimentației.