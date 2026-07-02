Sezonul roșiilor este în plină desfășurare, iar fructele ajung în această perioadă la cea mai bună aromă și textură. Totuși, modul în care sunt depozitate poate influența semnificativ gustul și prospețimea lor, relatează Express, citat de Mediafax.

Unde se păstrează cel mai bine roșiile proaspete

Cultivatorul de roșii Matt Hau recomandă păstrarea roșiilor întregi la temperatura camerei și nu în frigider, indiferent dacă au fost cumpărate din piață sau din supermarket.

Potrivit acestuia, temperaturile scăzute pot afecta aroma naturală a fructelor.

„O roșie rece nu are un gust la fel de bun ca o roșie la temperatura camerei”, a explicat specialistul, citat de Express.

Pentru cea mai bună aromă și textură, roșiile pot fi așezate pe blatul din bucătărie, într-un loc ferit de lumina directă a soarelui.

Specialistul recomandă consumul roșiilor proaspete și bine coapte în termen de două până la cinci zile de la cumpărare.

Când este indicat să pui roșiile în frigider

Dacă nu intenționezi să consumi roșiile imediat, acestea pot fi depozitate în frigider pentru a încetini procesul de coacere.

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În schimb, roșiile deja tăiate sau cele rămase după prepararea unei mese nu ar trebui lăsate la temperatura camerei, ci păstrate direct la rece.

Matt Hau recomandă ca jumătățile de roșii să fie așezate cu partea tăiată în jos, într-un bol de sticlă sau într-un recipient etanș, care să fie apoi introdus în frigider.

Greșeala care poate transforma roșiile în fructe moi și lipsite de suculență

Specialistul avertizează că roșiile tăiate nu trebuie lăsate descoperite în frigider, deoarece se deshidratează rapid și își pierd textura.

„Se vor deshidrata destul de repede în frigider. A doua zi vor fi mai degrabă niște roșii moi și făinoase, în loc să rămână suculente”, a explicat cultivatorul, potrivit aceleiași surse.