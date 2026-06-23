9 alimente pe care nu ar trebui să le ții pe ușa frigiderului / Unde se păstrează corect laptele, ouăle și iaurtul

Ușa frigiderului este unul dintre cele mai utilizate spații de depozitare din bucătărie. Mulți oameni păstrează aici laptele, ouăle sau alte produse perisabile, profitând de accesul rapid și de compartimentele special create pentru acestea.

Totuși, specialiștii în siguranța alimentară atrag atenția că rafturile din ușa frigiderului sunt expuse celor mai mari variații de temperatură. De fiecare dată când ușa este deschisă, aerul mai cald din bucătărie ajunge în această zonă înainte ca temperatura să revină la normal.

Alimentele nu se strică instantaneu din acest motiv, însă fluctuațiile repetate de temperatură pot reduce prospețimea și pot afecta calitatea unor produse sensibile. Potrivit Taste of Home, cu cât un aliment este mai perisabil, cu atât are nevoie de un loc mai rece și mai stabil în interiorul frigiderului.

De ce unele alimente nu ar trebui păstrate pe ușa frigiderului

Deși este una dintre cele mai comode zone ale frigiderului, ușa este și partea cu cea mai instabilă temperatură.

De fiecare dată când frigiderul este deschis, rafturile din ușă sunt expuse aerului mai cald din bucătărie, iar apoi se răcesc din nou după închiderea ușii.

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Problema nu este că alimentele depozitate aici se vor altera imediat. Însă aceste variații repetate pot reduce durata de păstrare și pot afecta textura, gustul și prospețimea anumitor produse.

Ca regulă generală, alimentele foarte perisabile se păstrează mai bine în partea principală a frigiderului, unde temperatura este mai constantă. În schimb, produsele conservate cu sare, zahăr sau oțet sunt mai puțin sensibile și suportă mai bine depozitarea pe ușă.

1. Laptele

Laptele este unul dintre produsele cel mai frecvent păstrate pe ușa frigiderului.

Totuși, specialiștii recomandă depozitarea lui pe un raft interior, de preferat spre partea din spate a frigiderului, unde temperatura rămâne mai constantă.

Expunerea repetată la variații de temperatură poate reduce prospețimea produsului.

2. Ouăle

Multe frigidere sunt dotate cu suporturi speciale pentru ouă amplasate chiar în ușă.

Cu toate acestea, ouăle își păstrează mai bine prospețimea atunci când sunt ținute în ambalajul original, pe un raft interior.

Cartonul ajută la protejarea lor împotriva mirosurilor din frigider, iar temperatura este mai stabilă decât în compartimentele din ușă.

3. Brânzeturile moi

Brânza cremă, brânza de capră, ricotta și alte brânzeturi moi sunt sensibile la schimbările repetate de temperatură.

Păstrarea lor pe un raft interior poate contribui la menținerea texturii și a aromei pentru mai mult timp.

4. Iaurtul

La fel ca laptele și brânzeturile moi, iaurtul se păstrează cel mai bine la temperaturi constant scăzute.

Depozitarea pe ușa frigiderului poate afecta prospețimea produsului în timp.

5. Mezelurile feliate

Mezelurile și produsele de tip deli meat trebuie păstrate cât mai reci posibil.

Fiind consumate adesea direct din ambalaj, fără preparare termică suplimentară, acestea beneficiază de cele mai stabile condiții de refrigerare.

Din acest motiv, este recomandată depozitarea lor în interiorul frigiderului și nu pe ușă.

6. Resturile de mâncare

Lasagna rămasă de la cină, mâncarea comandată sau preparatele gătite pentru mai multe zile trebuie păstrate în corpul principal al frigiderului.

Dacă sunt conservate pentru consum ulterior, este recomandat să fie depozitate într-un mediu cât mai rece și mai stabil.

7. Untul

Mulți oameni sunt surprinși să afle că nici untul nu este neapărat alegerea ideală pentru compartimentul special din ușa frigiderului.

Deși este mai puțin sensibil decât laptele, untul își poate păstra prospețimea mai mult timp pe un raft interior, mai ales dacă nu este consumat rapid.

Totuși, specialiștii subliniază că aceasta nu este una dintre cele mai mari greșeli de organizare a frigiderului.

8. Fructele de pădure proaspete

Căpșunile, afinele, zmeura și alte fructe de pădure sunt cunoscute pentru durata lor redusă de păstrare.

Deși nu există o metodă care să le mențină proaspete la nesfârșit, depozitarea lor în compartimentul principal al frigiderului, și nu pe ușă, poate contribui la prelungirea prospețimii.

9. Carnea și peștele crud

Carnea și peștele crud au nevoie de cele mai reci și stabile temperaturi disponibile în frigider.

Aceste produse ar trebui păstrate pe raftul inferior din interiorul frigiderului, unde eventualele scurgeri au șanse mai mici să contamineze alte alimente.

Ce alimente pot fi păstrate pe ușa frigiderului

Ușa frigiderului nu trebuie evitată complet. Din contră, este locul ideal pentru produsele care rezistă bine la mici variații de temperatură.

Gemuri și dulcețuri

Conținutul ridicat de zahăr contribuie la conservarea acestor produse, ceea ce le face potrivite pentru depozitarea pe ușa frigiderului.

Castraveți murați și alte murături

Oțetul, sarea și saramura ajută la conservarea produselor murate.

Același lucru este valabil și pentru ceapa murată, ardeii murați și alte legume conservate în soluții acide sau sărate.

Muștar

Datorită acidității sale, muștarul este unul dintre cele mai ușor de depozitat condimente.

Poate fi păstrat fără probleme pe ușa frigiderului.

Ketchup și alte sosuri

Ketchupul, sosul barbecue, sosul pentru friptură și multe alte condimente îmbuteliate suportă bine condițiile existente pe rafturile din ușa frigiderului.

Dressingurile pentru salată

Majoritatea dressingurilor ambalate conțin suficienți acizi și conservanți pentru a tolera fluctuațiile moderate de temperatură.

Sosurile picante

Cele mai multe sosuri picante conțin cantități importante de oțet, ceea ce le face potrivite pentru depozitarea pe ușa frigiderului.

Măslinele

Măslinele și alte produse conservate în saramură sunt, în general, bine adaptate pentru depozitarea pe ușă.

Mediul sărat contribuie la păstrarea gustului și a calității.

Băuturile carbogazoase și apa minerală

Dozele de suc, apa minerală carbogazoasă și băuturile pentru sportivi nu au nevoie de aceeași stabilitate a temperaturii precum produsele lactate.

Din acest motiv, ele reprezintă unele dintre cele mai potrivite produse pentru rafturile din ușa frigiderului.