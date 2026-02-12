Carrefour a anunțat că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding pentru transferul operațiunilor sale din România, tranzacția fiind fundamentată pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 de milioane de euro, conform unui comunicat de presă transmis de lanțul de magazine.

UPDATE: Anunțul făcut de compania Pavăl Holding

„Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, anunţă semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar”, confom unui anunț făcut de Pavăl Holding, joi dimineața

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl, preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman.

Conform sursei citate, această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding: consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiţii pe termen lung şi continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe şi parteneriate solide.

„Pornim cu încredere, ştiind că echipa Carrefour România reuneşte profesionişti cu experienţă şi procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale şi să le oferim clienţilor o experienţă de cumpărături modernă, eficientă şi adaptată nevoilor lor”, conchide Dragoş Pavăl.

Compania precizează că demersul face parte din procesul de revizuire strategică inițiat de grup la începutul anului 2025.

În trecut, retailerul francez a negat în mai multe rânduri că ar intenționa să vândă afacerea din România.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount. Compania a înregistrat vânzări brute, TTC, de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024, nivel estimat și pentru 2025, ceea ce reprezintă circa 3,5% din vânzările totale ale grupului

Potrivit estimărilor pentru 2025, Carrefour România ar urma să înregistreze vânzări nete de 2.770 milioane de euro, un EBITDA de 173 milioane de euro, un venit operațional recurent, ROI, de 29 milioane de euro și o datorie IFRS 16 de 308 milioane de euro.

Carrefour are peste 15.000 de magazine în peste 40 de țări

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

Alexandre Bompard, Chairman și CEO al Carrefour, a declarat: „Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni – în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia – Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale. În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei”.

La nivel global, Grupul Carrefour operează o rețea multi-format de peste 15.000 de magazine în peste 40 de țări. În 2024, compania a generat venituri de 94,6 miliarde de euro și are peste 300.000 de angajați în rețeaua de magazine integrate. În total, peste 500.000 de persoane lucrează sub brandul Carrefour la nivel mondial.