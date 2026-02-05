În Franța, Carrefour a sondat mai mulți concurenți pentru a le evalua interesul față de fostele hipermarketuri Cora, pe care retailerul le-a achiziționat în 2024. Magazinele nu sunt încă profitabile, scrie Retail Detail.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
Alexandre de Palmas, CEO al Carrefour Franța, ar fi distribuit mai multe liste, fiecare conținând o duzină de hipermarketuri Cora, concurenților săi Coopérative U, Auchan, E.Leclerc și Intermarché pentru a le evalua interesul. Acest lucru a fost raportat de site-ul web La Lettre. Carrefour a preluat activitățile Cora în Franța în 2024, dar se pare că se luptă să facă magazinele profitabile, notează publicația citată.
Citește materialul complet pe Economedia.