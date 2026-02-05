În Franța, Carrefour a sondat mai mulți concurenți pentru a le evalua interesul față de fostele hipermarketuri Cora, pe care retailerul le-a achiziționat în 2024. Magazinele nu sunt încă profitabile, scrie Retail Detail.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -