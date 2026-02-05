Articole / Reportaje

Carrefour ar intenționa să vândă o parte din fostele hipermarketuri Cora din Franța, cumpărate în 2024 / Carrefour a cumpărat Cora România în 2023

Redacția 5 februarie 0 comentarii
carrefour-hipermarket-cora-franta-romania Sursa foto: Carrefour

În Franța, Carrefour a sondat mai mulți concurenți pentru a le evalua interesul față de fostele hipermarketuri Cora, pe care retailerul le-a achiziționat în 2024. Magazinele nu sunt încă profitabile, scrie Retail Detail.

Alexandre de Palmas, CEO al Carrefour Franța, ar fi distribuit mai multe liste, fiecare conținând o duzină de hipermarketuri Cora, concurenților săi Coopérative U, Auchan, E.Leclerc și Intermarché pentru a le evalua interesul. Acest lucru a fost raportat de site-ul web La Lettre. Carrefour a preluat activitățile Cora în Franța în 2024, dar se pare că se luptă să facă magazinele profitabile, notează publicația citată.

