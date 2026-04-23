Șeful Carrefour: războiul din Iran ar putea avea un impact mai redus asupra inflației decât cel din Ucraina

23 apr. 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Dreamstime/Rido

Carrefour se aşteaptă ca războiul din Iran să provoace o creştere a inflaţiei mai redusă decât invadarea Ucrainei de către Rusia, în urmă cu patru ani, a anunţat directorul general Alexandre Bompard, adăugând că până acum cumpărătorii din Franţa, cea mai mare piaţă a companiei, au fost rezilienţi la impactul conflictului, transmite Reuters, transmite Agerpres.

„Este o perspectivă extrem de diferită, este un mediu inflaţionist care nu ar trebui să ducă la o schimbare semnificativă a comportamentului consumatorilor”, a declarat Alexandre Bompard, șeful celui mai mare retailer alimentar european.

Costuri mai mari, dar impact limitat asupra consumului

Marja de profit a Carrefour a scăzut la 2,6% anul trecut, de la 3,1% în 2021, pe fondul migrării consumatorilor francezi către retailerul mai ieftin E.Leclerc, în contextul creșterii inflației.

În prezent, compania se confruntă cu costuri mai ridicate pe piețele pe care operează, după ce conflictul din Iran a dus la majorarea prețurilor la energie. Acest lucru ar putea influența și prețurile produselor alimentare.

Totuși, Bompard estimează pentru Franța „o creştere marginală” a inflației. Săptămâna trecută, Ministerul de Finanțe a prognozat o rată medie a inflației de 1,9% pentru acest an, față de 1,3% estimată anterior.

Evoluții diferite pe piețele internaționale

În primul trimestru din acest an, Carrefour a raportat un declin de 0,8% al vânzărilor comparabile în Brazilia, în timp ce în Franța s-a înregistrat o creștere de 1,4%, o îmbunătățire față de finalul anului trecut.

Rezultate pozitive au fost consemnate și în Spania, unde vânzările au crescut cu 3,1%, compensând scăderea de pe piața braziliană.

Directorul financiar, Matthieu Malige, a declarat că nu s-au observat schimbări în comportamentul consumatorilor în martie, prima lună a conflictului din Iran.

Operațiunile din Orientul Mijlociu, neafectate

Carrefour operează în Orientul Mijlociu prin partenerul de franciză Majid Al Futtaim, iar compania a transmis că toate magazinele din regiune sunt deschise și nu există, în prezent, probleme de aprovizionare sau lipsuri de stocuri.

De la începutul anului, acțiunile Carrefour au crescut cu 18%, investitorii reacționând pozitiv la strategia de concentrare pe piețele principale: Franța, Spania și Brazilia.

