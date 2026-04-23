„Avem și noi, românii, madlena noastră: cornulețul cu gem și nucă” / Cum a reușit Ana Maria, o gospodină din Suceava, să creeze un brand din deserturile făcute după rețetele bunicii: „Borșul dă frăgezime aluatului”

23 apr. 2026, Agribusiness
Sursa foto: G4Food
Cuprins
  1. O afacere începută în bucătăria familiei!
  2. „Nu folosim aditivi pentru a prelungi termenul de valabilitate”
  3. „Românul este focusat și pe un gust autentic, românesc”
  4. În topul vânzărilor, cornulețele cu nucă și gem, salamul de biscuiți și ciocolata de casă!
  5. Avem și noi, românii, „madlena” noastră: cornulețul cu gem și nucă!

Pe „Morărița Delicatese” am găsit-o în Carrefour, nu a trebuit să merg până în Suceava, acolo unde a început și se dezvoltă afacerea. În supermarket, Morărița are raftul ei, la loc de cinste, alături de alte produse ale antreprenorilor locali autohtoni.

Ca orice business și acesta are povestea lui, însă o poveste plină de romantism, arome și ”happy end!”

Cine și-ar fi putut imagina ce va întâmpla atunci când un tânăr îndrăgostit, se duce în vizită la iubita lui, în Suceava?

O afacere începută în bucătăria familiei!

Atunci s-a întâmplat, conform bunei tradiții a ospitalității, ca ea să-i pună în față niște dulciuri grozave, cornulețe și prjituri, iar el, între două degustări, s-o întrebe fascinat: ”Tu le-ai făcut?”

Și așa s-a născut „Morărița Delicatese”, cu 14 ani în urmă și mai trăiește și azi, îndulcind o mulțime de oameni din toată țara.

Pe vremea aceea, Ana Maria Covaliu făcea dulciuri pentru familia ei. Până când viitorul ei soț le-a gustat și a lansat ideea: ”Hai să le facem în cantități mai mari și să le vindem. Așa a apărut Morărița”, mărturisește antreprenoarea, în timp ce soțul ei îmi spune mândru: ”Ea e Morărița!”

Totuși, cum a reușit să supraviețuiască și să se dezvolte o mică afacere, începută într-o bucătărie din Suceava, în condițiile în care este o așa de mare concurență pe piață?

Unul dintre răspunsuri, ar putea fi acela că produsele Morăriței sunt create după rețete tradiționale și, foarte important, nu au aditivi, motiv pentru care au și un termen mic de valabilitate.

Pornită din bucătăria familiei, afacerea include astăzi o mini brutărie, patiserie, cofetărie și o linie de produse ambulate: fursecuri, salam de biscuiți, ciocolată de casă și cornulețe. Rețetele sunt aceleași folosite în familie de generații.

„Nu folosim aditivi pentru a prelungi termenul de valabilitate”

„Am păstrat rețetele mamei, care, la rândul ei, le avea de la bunica. Nu folosim aditivi pentru a prelungi termenul de valabilitate. Preferăm un produs natural, chiar dacă rezistă mai puțin”.

Această alegere implică însă și costuri suplimentare sau pierderi, pentru că produsele sunt mult mai perisabile.

„Noi nu punem aditivi, ca să aibă produsele un termen de valabilitate mai mare. Am preferat să lăsăm produsul așa cum este, natural, dar i-am dat termenul de valabilitate mai mic. Dar dacă se întâmplă ca produsul să mucegăiască, pentru că nu are cum să stea altfel, preferăm să le luăm si să le schimbăm, decât să punem aditivi sau conservanți”, spune antreprenoarea.

În contextul unei piețe sensibile la preț și a unei inflații galopante,  pare să fie o adevărată artă să menții un echilibru între costuri, prețuri și eventual să mai ai și profit.

„Românul este focusat și pe un gust autentic, românesc”

„Prețurile sunt medii. Există concurență din import, inclusiv din Ucraina, unde produsele sunt mai ieftine, dar încercăm să dar incercăm să avem o limită, să nu simtă omul foarte mult, la buzunar.”

Așadar, strategia de adaptare a antreprenoarei a vizat reducerea altor costuri. „Am schimbat ambalajele, am căutat să vedem de unde mai putem scădea prețurile, pe unde am putut, dar nu am umblat la calitatea ingredientelor.”

Produsele tradiționale rămân principalele motoare de vânzare, în special în rândul clienților locali.

„Clienții nostri, care sunt majoritari din Suceava, ne apreciază și ne cumpără constant, marfa. Românul este focusat și pe un gust autentic, românesc.

În topul vânzărilor, cornulețele cu nucă și gem, salamul de biscuiți și ciocolata de casă!

Să știți că, cel puțin pe partea de cornulețe, suntem foarte apreciați. În zona Bucovinei, se fac cornulețele cu untură, doar  că la noi, mulți oameni postesc miercurea, vinerea, oamenii țin în general, toate posturile.

Și atunci varianta cornulețelor frăgezite cu borș acru și ulei, pentru că noi nu folosim margarină, este varianta care cumva, o făceau bunicii noștri și se mâncaîin post. Noi am mers pe rețeta asta, a bunicilor nostri, pentru că borșul dă frăgezime aluatului și atunci nu se pune decât un pic de drojdie și atîta conține aluatul. Este foarte curat!

Cornulețele ies foarte fragede. Și salamul nostru de biscuiți este făcut după rețeta clasică: îl facem cu sirop de apă, zahăr, cacao, punem rahat si esență de rom”, dezvăluie, pentru G4Food, antreprenoarea.

În topul vânzărilor se află însă cornulețele cu nucă și gem, salamul de biscuiți și ciocolata de casă. „Aceste produse trebuie să fie permanent disponibile la vânzare.”

Avem și noi, românii, „madlena” noastră: cornulețul cu gem și nucă!

Distribuția este concentrată în plan local: o cofetărie proprie, aproximativ 40 de magazine partenere, depozite en-gros și prezență în Carrefour Suceava.

Pentru antreprenoare, direcția rămâne clară: „Ne adaptăm, dar nu facem compromisuri la calitate. Vrem să oferim în continuare produse cât mai apropiate de gustul de acasă.”

La plecare, nu pot  rezista îndemnului ”Morăriței” și cedez tentației de a gusta un cornuleț fraged, acrit cu borș acru și umplut cu nucă și gem.

Mănânc, în timp ce îmi amintesc de celebrul episod al madlenei lui Proust, din romanul ”În căutarea timpului pierdut”, când naratorul gustă o madlenă înmuiată în ceai, iar gustul și aroma prăjiturii îi declanșează brusc o amintire involuntară, din copilărie, legată de  vizitele la mătușa sa.

Brusc, gândul mă duce instantaneu, în copilărie, la cornulețele pe care le făcea bunica și am revelația: Uite că avem și noi, românii,”madlena” noastră: cornulețul cu gem și nucă!

Pe aceeași temă

Gusturi locale
22 apr.
FOTO-VIDEO | Sparanghelul, cultura de nișă care prinde rădăcini în Timiș: „Nu cred că mai are cineva în România asemenea delicatesă”
Gusturi locale
18 apr.
FOTO | Mese de trei ore, produse din gospodărie și rețete locale: Modelul cu care Banatul a câștigat titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028
Gusturi locale
17 apr.
FOTO-VIDEO | Banat, Regiune Gastronomică Europeană 2028. Dianne Dod, președintele juriului internațional: „Gastronomia poate exprima autentic identitatea regională, diversitatea culturală și cooperarea dintre comunități”
Gusturi locale
15 apr.
Banat Brunch de primăvară, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara / Printre participanți se numără puncte gastronomice locale și artizani din mai multe localități din regiune
Gusturi locale
15 apr.
De la nevoie personală la brand în creștere: povestea iKombucha. Victor Mut: „Suntem singurii din Europa cu rețetă pe bază de miere”
Cele mai noi articole

Sfecla roșie: ce este, cum o consumăm și cât de „miraculoasă” este, de fapt / Tania Fântână (nutriționist): Nu există dovezi că ar combate cancerul sau alte afecțiuni severe / Ce spune despre mitul „detoxifierii” ficatului
Cât economisești într-un an dacă plantezi fructe și legume acasă / O mini-grădină, fie în curte, fie pe balcon, poate reduce vizibil cheltuielile lunare
Maria Hoadrea, bunica din Țara Colibelor/ Povestea femeii care hrănește drumeții în Munții Cindrel
Sunt rentabile restaurantele de tip bufet deschis? Proprietar: „Dacă un client nu mănâncă mai mult de 20 de porții, afacerea rămâne profitabilă”
Obezitatea infantilă depășește subnutriția / Numărul copiilor obezi ar putea ajunge la 228 de milioane în următoarele decenii, depășind numărul celor subnutriți
