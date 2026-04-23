Pe „Morărița Delicatese” am găsit-o în Carrefour, nu a trebuit să merg până în Suceava, acolo unde a început și se dezvoltă afacerea. În supermarket, Morărița are raftul ei, la loc de cinste, alături de alte produse ale antreprenorilor locali autohtoni.

Ca orice business și acesta are povestea lui, însă o poveste plină de romantism, arome și ”happy end!”

Cine și-ar fi putut imagina ce va întâmpla atunci când un tânăr îndrăgostit, se duce în vizită la iubita lui, în Suceava?

O afacere începută în bucătăria familiei!

Atunci s-a întâmplat, conform bunei tradiții a ospitalității, ca ea să-i pună în față niște dulciuri grozave, cornulețe și prjituri, iar el, între două degustări, s-o întrebe fascinat: ”Tu le-ai făcut?”

Și așa s-a născut „Morărița Delicatese”, cu 14 ani în urmă și mai trăiește și azi, îndulcind o mulțime de oameni din toată țara.

Pe vremea aceea, Ana Maria Covaliu făcea dulciuri pentru familia ei. Până când viitorul ei soț le-a gustat și a lansat ideea: ”Hai să le facem în cantități mai mari și să le vindem. Așa a apărut Morărița”, mărturisește antreprenoarea, în timp ce soțul ei îmi spune mândru: ”Ea e Morărița!”

Totuși, cum a reușit să supraviețuiască și să se dezvolte o mică afacere, începută într-o bucătărie din Suceava, în condițiile în care este o așa de mare concurență pe piață?

Unul dintre răspunsuri, ar putea fi acela că produsele Morăriței sunt create după rețete tradiționale și, foarte important, nu au aditivi, motiv pentru care au și un termen mic de valabilitate.

Pornită din bucătăria familiei, afacerea include astăzi o mini brutărie, patiserie, cofetărie și o linie de produse ambulate: fursecuri, salam de biscuiți, ciocolată de casă și cornulețe. Rețetele sunt aceleași folosite în familie de generații.

„Nu folosim aditivi pentru a prelungi termenul de valabilitate”

„Am păstrat rețetele mamei, care, la rândul ei, le avea de la bunica. Nu folosim aditivi pentru a prelungi termenul de valabilitate. Preferăm un produs natural, chiar dacă rezistă mai puțin”.

Această alegere implică însă și costuri suplimentare sau pierderi, pentru că produsele sunt mult mai perisabile.

„Noi nu punem aditivi, ca să aibă produsele un termen de valabilitate mai mare. Am preferat să lăsăm produsul așa cum este, natural, dar i-am dat termenul de valabilitate mai mic. Dar dacă se întâmplă ca produsul să mucegăiască, pentru că nu are cum să stea altfel, preferăm să le luăm si să le schimbăm, decât să punem aditivi sau conservanți”, spune antreprenoarea.

În contextul unei piețe sensibile la preț și a unei inflații galopante, pare să fie o adevărată artă să menții un echilibru între costuri, prețuri și eventual să mai ai și profit.

„Românul este focusat și pe un gust autentic, românesc”

„Prețurile sunt medii. Există concurență din import, inclusiv din Ucraina, unde produsele sunt mai ieftine, dar încercăm să dar incercăm să avem o limită, să nu simtă omul foarte mult, la buzunar.”

Așadar, strategia de adaptare a antreprenoarei a vizat reducerea altor costuri. „Am schimbat ambalajele, am căutat să vedem de unde mai putem scădea prețurile, pe unde am putut, dar nu am umblat la calitatea ingredientelor.”

Produsele tradiționale rămân principalele motoare de vânzare, în special în rândul clienților locali.

„Clienții nostri, care sunt majoritari din Suceava, ne apreciază și ne cumpără constant, marfa. Românul este focusat și pe un gust autentic, românesc.

În topul vânzărilor, cornulețele cu nucă și gem, salamul de biscuiți și ciocolata de casă!

Să știți că, cel puțin pe partea de cornulețe, suntem foarte apreciați. În zona Bucovinei, se fac cornulețele cu untură, doar că la noi, mulți oameni postesc miercurea, vinerea, oamenii țin în general, toate posturile.

Și atunci varianta cornulețelor frăgezite cu borș acru și ulei, pentru că noi nu folosim margarină, este varianta care cumva, o făceau bunicii noștri și se mâncaîin post. Noi am mers pe rețeta asta, a bunicilor nostri, pentru că borșul dă frăgezime aluatului și atunci nu se pune decât un pic de drojdie și atîta conține aluatul. Este foarte curat!

Cornulețele ies foarte fragede. Și salamul nostru de biscuiți este făcut după rețeta clasică: îl facem cu sirop de apă, zahăr, cacao, punem rahat si esență de rom”, dezvăluie, pentru G4Food, antreprenoarea.

În topul vânzărilor se află însă cornulețele cu nucă și gem, salamul de biscuiți și ciocolata de casă. „Aceste produse trebuie să fie permanent disponibile la vânzare.”

Avem și noi, românii, „madlena” noastră: cornulețul cu gem și nucă!

Distribuția este concentrată în plan local: o cofetărie proprie, aproximativ 40 de magazine partenere, depozite en-gros și prezență în Carrefour Suceava.

Pentru antreprenoare, direcția rămâne clară: „Ne adaptăm, dar nu facem compromisuri la calitate. Vrem să oferim în continuare produse cât mai apropiate de gustul de acasă.”

La plecare, nu pot rezista îndemnului ”Morăriței” și cedez tentației de a gusta un cornuleț fraged, acrit cu borș acru și umplut cu nucă și gem.

Mănânc, în timp ce îmi amintesc de celebrul episod al madlenei lui Proust, din romanul ”În căutarea timpului pierdut”, când naratorul gustă o madlenă înmuiată în ceai, iar gustul și aroma prăjiturii îi declanșează brusc o amintire involuntară, din copilărie, legată de vizitele la mătușa sa.

Brusc, gândul mă duce instantaneu, în copilărie, la cornulețele pe care le făcea bunica și am revelația: Uite că avem și noi, românii,”madlena” noastră: cornulețul cu gem și nucă!