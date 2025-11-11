Profit.ro: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, țintesc rețeaua locațiilor Carrefour România. Pe lista doritorilor mai sunt Auchan și proprietarul Froo. Retailerul a negat, de curând, intenția de a vinde

Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan, relatează Profit.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Zvonurile legate de intenția retailerului francez de a vinde afacerea din România circulă de mai mult timp, iar unele publicații din Franța au scris de curând că grupul cu capital francez a mandatat banca BNP Paribas să exploreze piața și interesul investitorilor cu privire la vânzarea operațiunilor din România.

Compania a anunțat în ultimile luni retragerea din Italia, o piață importantă, dar și din alte țări, inclusiv din America Latină, dar recent reprezentanții din România au ieșit cu o declarație în care au admis faptul că „grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale“, comentând că informațiile apărute în media privind o posibilă tranzacție „nu reflectă un anunț oficial din partea companiei”.

Potrivit publicației citate, Carrefour România operează 458 de puncte de vânzare, care au generat venituri de aproape 2,3 miliarde de euro în primele nouă luni din acest an. Vehicularea numelui fraților Pavăl este o surpriză în piață, ei nefiind până acum prezenți în sectorul de retail alimentar. Profitul Pavăl holding a raportat anul trecut un profit de 320 de milioane de euro. Aceștia nu au comentat până acum zvonul apărut.

De cealaltă parte, grupul polonez Zabka, proprietarul Froo, este nou intrat pe piața românească și are un apetit imens pentru extindere, însă focusul lor este pe magazinele de proximitate, de care Carrefour are o rețea de 187 de unități, mai scrie publicația citată. După primul an și jumătate de funcționare, rețeaua Froo, sub care funcționează Zabka în România, a ajuns la 122 de magazine.

La rândul său, grupul Auchan este prezent în toate județele țării, având o rețea formată din 26 de hipermarketuri, șapte hipermarketuri discount ATAC, opt supermarketuri, 395 de magazine MyAuchan, majoritatea în stațiile Petrom, și patru magazine Simply by Auchan. Achiziția rețelei Carrefour de către grupul Auchan ar putea pune, însă, probleme care țin de legislația privind concurența, dat fiind că și-ar dubla prezența pe piața locală.