Într-o lume în care cafeaua este adesea servită pe grabă și banalizată, Delia Roxana Avram vorbește despre meseria sa cu o pasiune care transformă rutina într-o artă. „Barista e o persoană care prepară cafea. Indiferent că sunt eu în spatele unui bar sau ești tu acasă, e același lucru”, spune ea, simplu, dar convingător.

Drumul ei nu a început însă din iubire pentru cafea, ci a fost o experiență trăită în București, pe vremea studenției când încerca să câștige niște bani de buzunar. „Până în 2014 am băut maxim 10 cafele, cu mult lapte, cu multă scorțișoară, miere, caramel, orice să nu simt gustul de cafea.” Totul s-a schimbat în acea cafenea, unde a gustat o băutură care i-a redefinit complet percepția. „A fost așa de bună încât am zis că vreau să învăț mai multe despre ea.”

Curiozitatea ei s-a transformat rapid în meserie. A intrat în lumea cafelei fără să știe cât de complexă este. „Am descoperit atunci că lumea cafelei nu este doar despre a apăsa un buton, ci e un pic mai mult.” De la selecția boabelor până la prăjire și preparare, fiecare etapă contează. „Felul în care pregătești cafeaua face diferența dintre o cafea extraordinară, una mediocră și una oribilă.”

Tot acasă e cel mai bine

După experiența din București, Delia s-a întors mai aproape de casă, la Cluj. Acolo a aprofundat cunoștințele despre cafeaua verde și a intrat în contact cu cercetători și specialiști din domeniu. „Am început să le citesc cărțile și să înțeleg mai bine materia primă.” A lucrat apoi într-un lanț de cafenele aflat în expansiune, unde a contribuit la creșterea de la patru la peste 20 de locații.

Pasiunea ei a evoluat spre prăjirea cafelei. „Am început să ador să gust cafeaua verde, să o prăjesc și să o gust proaspătă.” Conexiunea cu fermierii a devenit esențială. „Am început să discut cu oamenii de la fermă și să îi întreb cum procesează cafeaua.”

După o perioadă intensă, a simțit nevoia de echilibru. „Mi-am dat seama că vreau să fac cafeaua în continuare, dar într-un ritm care să îmi permită să trăiesc.” Așa a apărut propria cafenea, un spațiu care îi poartă numele și viziunea. „E locul unde ospitalitatea și produsul sunt exact cum cred eu că ar trebui să fie.”

Premii la competiții internaționale

Dar drumul ei nu s-a oprit aici. A dus pasiunea la nivel competițional, unde presiunea este maximă. „E următorul nivel în meseria de barista, să cauți excelența în fața unui juriu, pe cronometru.”

Succesul nu a venit ușor. La primul concurs, în 2016, a fost descalificată. „Mi s-a blocat shaker-ul și nu am mai servit ultima băutură.” A fost un moment greu, dar nu a renunțat. A devenit vicecampioană națională, apoi campioană, reprezentând România la Boston.

Apogeul a venit în 2024, la Milano, unde a câștigat competiția internațională Roastmasters, alături de fratele ei. „A fost o surpriză extraordinar de faină pentru noi, fiind și prima participare la un concurs atât de complex.” Competiția testează totul: prăjire, degustare, preparare și creativitate. „Trebuie să faci de toate, într-un format echipă contra echipă.”

Cafeaua, mai mult decât o băutură

Pentru Delia, cafeaua este mai mult decât o băutură. „În lumea cafelei sunt peste 800 de compuși aromatici”, explică ea. „O ceașcă de cafea este mult mai complexă decât un pahar de vin.” Secretul unei cafele reușite nu ține doar de barista. „O cafea reușită înseamnă multă muncă, de la fermier până la ceașcă.” Totuși, momentul final este decisiv. „Prin felul în care o prăjesc pot să dau acces oamenilor la gust sau pot să stric.”

În centrul tuturor acestor etape rămâne însă omul. „Mergem unde ne simțim bine și după aceea unde este produsul foarte bun.” Pentru ea, ospitalitatea este cheia. „Degeaba este cea mai bună cafea dacă nu avem cui să o dăm.”

Povestea Deliei Roxana Avram nu este doar despre cafea, ci despre perseverență, curaj și rafinarea unui meșteșug până la excelență. Dintr-o băutură evitată, cafeaua a devenit limbajul prin care și-a construit un destin și o recunoaștere internațională.