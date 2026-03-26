Masa de Paște românesc nu se termină niciodată fără pască. Credincioşii o duc la biserică pentru a fi sfințită în Noaptea Învierii, apoi o împart celor prezenţi la slujbă, acestea fiind primele bucate gustate după anaforă. O parte se duce acasă și se pune pe masa din Duminica Paștelui.
În toată Moldova, în Maramureş şi în zona de nord a Munteniei nu se gustă din bucatele de Paşti, până ce nu se aduce pasca binecuvântată de la biserică.
În mod tradițional, pasca are o bază de aluat dospit (asemănător cu cel de cozonac) și o bordură împletită care înconjoară umplutura bogată de brânză. Totuși, în ultimii ani, varianta de pască fără aluat a devenit extrem de populară în rândul gospodinelor. Este mult mai rapidă, are o textură mult mai fină și pune în evidență gustul brânzei de vaci. În plus este perfectă și pentru cine nu consumă gluten sau dorește un preparat mai dietetic.
Fie că alegi varianta cu aluat sau cea mai rapidă, pentru a obține o pască reușită, brânza de vaci trebuie să fie de calitate, iar brânza de vaci Hochland este ceea ce ai nevoie.
Ingrediente pentru aluat (aprox. 550 g)
- 225 g făină cernută
- 25 g făină pentru opărire
- 2 gălbenușuri
- 50 ml lapte pentru opărire
- 100 ml lapte călduț pentru frământat
- 15 ml ulei
- 12,5 g drojdie proaspătă
- 25 g unt topit pentru amestecul lichid
- 25 g unt pentru frământat
- 65 g zahăr
- 1 linguriță rom sau esență de rom
- Coaja rasă de la o jumătate de lămâie și de la o jumătate de portocală
- Un praf de sare
- 1 plic zahăr vanilat Bourbon
Ingrediente pentru umplutură cu Hochland brânză de vaci grunjoasă
- 350 g Hochland brânză de vaci grunjoasă
- 40 g unt moale, la temperatura camerei
- 40 g smântână cu minimum 25% grăsime
- 70 g zahăr pudră
- 20 g făină
- 30 g griș
- 1 ou întreg
- 2 gălbenușuri
- 40–50 g stafide hidratate
- Coaja rasă de la o jumătate de lămâie și de la o jumătate de portocală
- ⅔ linguriță esență de rom
- ⅔ linguriță esență de vanilie
- 1 gălbenuș + 1 lingură lapte pentru ungere
Sursa foto: Hochland
Mod de preparare aluat pentru pasca tradițională cu Hochland brânză de vaci grunjoasă
- Încălzește 50 ml lapte până aproape de fierbere și toarnă peste cele 25 g făină pentru opărire. Omogenizează bine.
- Lasă amestecul să se răcească, apoi adaugă drojdia amestecată cu o linguriță de zahăr. Lasă 15–20 de minute să dospească.
- Între timp, amestecă gălbenușurile cu zahărul, zahărul vanilat Bourbon, un praf de sare, coaja de citrice, romul, uleiul și 25 g unt topit puțin călduț.
- Combinați prefermentul cu amestecul lichid și frământă cu restul de lapte călduț și făina cernută în bolul mixerului. Frământă la viteză medie, apoi micșorează viteza și continuă 15 minute.
- Adaugă restul de 25 g unt topit și încorporează la viteză mică, crescând apoi spre mediu, până obții un aluat neted și lucios. Lasă la dospit 20–25 de minute.
Mod de preparare umplutură cu Hochland brânză de vaci grunjoasă
- Fărâmițează Hochland brânza de vaci grunjoasă într-un bol.
- Adaugă untul moale, ouăle, smântâna, grișul, făina, zahărul, coaja de citrice, esența de rom, esența de vanilie, stafidele și un praf de sare. Amestecă până la omogenizare completă.
Asamblare și coacere
- Pregătește o tavă rotundă de 24 cm cu pereți detașabili: pune hârtie de copt la bază și unge interiorul cu unt.
- Împarte aluatul: 250 g pentru baza tăvii și restul în două bucăți egale pentru bordură.
- Întinde baza aluatului în tavă și formează sulurile pentru bordură, răsucite și așezate pe marginea tăvii.
- Acoperă tava și lasă aluatul la dospit 30 de minute.
- Umple cu umplutura de brânză Hochland și unge suprafața cu gălbenuș bătut cu lapte.
- Coace pasca la 170°C timp de aproximativ 40 de minute, fără ventilație.
Servire și tradiție
- Lasă pasca să se răcească complet înainte de tăiere.
- Decorează cu ouă mici de ciocolată sau coajă de citrice.
- În tradiția populară, pasca se pregătește în Vinerea Mare, are formă rotundă și fața decorată cu cruce sau aluat răsucit.
