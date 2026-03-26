Masa de Paște românesc nu se termină niciodată fără pască. Credincioşii o duc la biserică pentru a fi sfințită în Noaptea Învierii, apoi o împart celor prezenţi la slujbă, acestea fiind primele bucate gustate după anaforă. O parte se duce acasă și se pune pe masa din Duminica Paștelui.

În toată Moldova, în Maramureş şi în zona de nord a Munteniei nu se gustă din bucatele de Paşti, până ce nu se aduce pasca binecuvântată de la biserică.

În mod tradițional, pasca are o bază de aluat dospit (asemănător cu cel de cozonac) și o bordură împletită care înconjoară umplutura bogată de brânză. Totuși, în ultimii ani, varianta de pască fără aluat a devenit extrem de populară în rândul gospodinelor. Este mult mai rapidă, are o textură mult mai fină și pune în evidență gustul brânzei de vaci. În plus este perfectă și pentru cine nu consumă gluten sau dorește un preparat mai dietetic.

Ingrediente pentru aluat (aprox. 550 g)

225 g făină cernută

25 g făină pentru opărire

2 gălbenușuri

50 ml lapte pentru opărire

100 ml lapte călduț pentru frământat

15 ml ulei

12,5 g drojdie proaspătă

25 g unt topit pentru amestecul lichid

25 g unt pentru frământat

65 g zahăr

1 linguriță rom sau esență de rom

Coaja rasă de la o jumătate de lămâie și de la o jumătate de portocală

Un praf de sare

1 plic zahăr vanilat Bourbon

Ingrediente pentru umplutură cu Hochland brânză de vaci grunjoasă

350 g Hochland brânză de vaci grunjoasă

40 g unt moale, la temperatura camerei

40 g smântână cu minimum 25% grăsime

70 g zahăr pudră

20 g făină

30 g griș

1 ou întreg

2 gălbenușuri

40–50 g stafide hidratate

Coaja rasă de la o jumătate de lămâie și de la o jumătate de portocală

⅔ linguriță esență de rom

⅔ linguriță esență de vanilie

1 gălbenuș + 1 lingură lapte pentru ungere

Mod de preparare aluat pentru pasca tradițională cu Hochland brânză de vaci grunjoasă

Încălzește 50 ml lapte până aproape de fierbere și toarnă peste cele 25 g făină pentru opărire. Omogenizează bine.

Lasă amestecul să se răcească, apoi adaugă drojdia amestecată cu o linguriță de zahăr. Lasă 15–20 de minute să dospească.

Între timp, amestecă gălbenușurile cu zahărul, zahărul vanilat Bourbon, un praf de sare, coaja de citrice, romul, uleiul și 25 g unt topit puțin călduț.

Combinați prefermentul cu amestecul lichid și frământă cu restul de lapte călduț și făina cernută în bolul mixerului. Frământă la viteză medie, apoi micșorează viteza și continuă 15 minute.

Adaugă restul de 25 g unt topit și încorporează la viteză mică, crescând apoi spre mediu, până obții un aluat neted și lucios. Lasă la dospit 20–25 de minute.

Mod de preparare umplutură cu Hochland brânză de vaci grunjoasă

Fărâmițează Hochland brânza de vaci grunjoasă într-un bol.

Adaugă untul moale, ouăle, smântâna, grișul, făina, zahărul, coaja de citrice, esența de rom, esența de vanilie, stafidele și un praf de sare. Amestecă până la omogenizare completă.

Asamblare și coacere

Pregătește o tavă rotundă de 24 cm cu pereți detașabili: pune hârtie de copt la bază și unge interiorul cu unt. Împarte aluatul: 250 g pentru baza tăvii și restul în două bucăți egale pentru bordură. Întinde baza aluatului în tavă și formează sulurile pentru bordură, răsucite și așezate pe marginea tăvii. Acoperă tava și lasă aluatul la dospit 30 de minute. Umple cu umplutura de brânză Hochland și unge suprafața cu gălbenuș bătut cu lapte. Coace pasca la 170°C timp de aproximativ 40 de minute, fără ventilație.

Servire și tradiție