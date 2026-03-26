Fermierii din vestul României intră în noul sezon cu așteptări foarte bune pentru cultura de rapiță. într-un context în care această regiune pare să beneficieze de condiții mai favorabile decât alte zone agricole ale țării, notează UkrAgroConsult. Însă la nivel național, tonul analiștilor este mai rezervat. În ianuarie se estima randamentul la nivelul mediei multianuale, nu la un record. Explicația ține de variațiile mari dintre culturi înainte de intrarea în repausul de iarnă și de riscurile fitosanitare apărute după episoadele de temperaturi pozitive, ploi și apoi ninsori, care au favorizat dezvoltarea bolilor sub stratul de zăpadă.

Însă România devine tot mai importantă în noua configurație a pieței europene a rapiței. Cererea este susținută de schimbările din politica energetică și agricolă a Uniunii Europene, care mută interesul către materii prime produse mai aproape de piața comunitară, inclusiv în coridorul Mării Negre și al Dunării. În acest context, analiștii vorbesc despre o poziție tot mai strategică a României în fluxurile europene de rapiță și despre așteptări de extindere a suprafețelor în funcție de semnalele de preț și de procesare.

Optimism în vest, prudență în restul țării

Optimismul legat de vestul țării nu este, de altfel, o noutate. În 2024 specialiștii arătau că că în vestul României, unde câmpurile primiseră suficientă umiditate, unii producători se așteptau la producții de până la 4,5 tone la hectar, pe fondul unei densități bune a silicvelor și al unei stări foarte bune a culturilor. Acest tip de diferență regională ajută și acum la explicarea faptului că, într-un an în care media națională rămâne sub semnul prudenței, fermierii din vest pot vorbi despre randamente maxime.

Pe de altă parte, imaginea de ansamblu a pieței rămâne mixtă. Datele publice arată că România a intrat în anul trecut cu o suprafață record cultivată cu rapiță, de peste 700.000 de hectare, potrivit informațiilor bazate pe date ale Ministerului Agriculturii. În 2026, piața continuă să urmărească foarte atent atât starea culturilor după iarnă, cât și semnalele de preț venite de pe MATIF și din industria europeană de procesare, arată agroberichtenbuitenland.nl. Cu alte cuvinte, în vestul României, fermierii par să privească sezonul cu mai multă încredere și să se aștepte la vârfuri de producție. La scară națională însă, piața rămâne prudentă, pentru că diferențele dintre regiuni, riscurile de boală și starea neuniformă a plantelor pot trage media în jos. Iar exact această combinație dintre optimism local și prudență generală definește, deocamdată, începutul de sezon la rapiță în România.