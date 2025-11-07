Să nu mințim și să zicem că e simplu de preparat croissant. Necesită ceva muncă și atenție pentru ingrediente. Dar dacă vrei să faci ceva rapid și extrem de ușor de realizat, alternativa este să cumpărăm o foaie de aluat de foietaj (nu foi de plăcintă!) de la magazin și și să le punem și ceva umpluturi care vor transforma un banal produs în croissante crocante.

Ingrediente

1 sau 2 foi de aluat de foietaj gata preparat

Umplutură de brânză (eu am pus pentru 8 croissante 100 de g de brânză cremă, 50 de g de mozzarella rasă și 50 de g de telemea fărâmată)

Nutella

1 ou și 2 linguri de lapte pentru uns croissant-ele.

Preparare croissant cu umplutură

Se desface foaia de aluat pe o tavă de cuptor pe care am pus o foaie de hărtie de copt sau am uns-o cu unt.

Se taie în triunghiuri egale ca în foto.

Se așează umplutura spre capătul mai mare, ca la cornulețe.

Apoi se rulează exact ca în fotografii.

Se pun în tavă, la distanță unele de altele și se ung cu oul bătut cu lapte.

Se coc în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru cca 30 de minute sau urmând instrucțiunile de pe pachetul de foietaj.

Obțineți un snack dulce și unul sărat pe alese.

Poftă bună!

Dacă dorești și un aluat preparat în casă, ai rețeta aici.