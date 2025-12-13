Acum câteva luni, când numeroasele tarabe improvizate de pe stânga culoarului ce duce dinspre stația de metrou Obor spre pavilionul principal al celei mai mari piețe a Bucureștiului au fost dezafectate, puțină lume își putea imagina cât de rapidă și de radicală va fi schimbarea. Despre conceptul „Noul Obor” s-a tot vorbit în ultimii ani, și sub vechiul primar de la Sectorul 2, și sub cel nou – și de bine, și de rău. Randări cu planurile de construcție s-au viralizat pe Internet, dar lumea, mai cu seamă cea „de Obor” știe că de la planuri la realitate mănânci o multe pâini, pe lângă o căruță de mici și tot nimic!

Totuși, de data aceasta, evoluția proiectului putea fi văzută de la un weekend la altul, între două ture de cumpărături la piață, iar spațiu gastronomic promis, cu două zone distincte, de-a stânga și de-a dreapta aleii de acces spre hala principală, a fost inaugurat chiar înainte de Ziua Națională. Design-ul modular, nepretențios, care reinterpretează tradiționalul în cheie urbană – lemn brut, accente metalice, lumini calde – a putut fi, pe de o parte, ușor transpus în practică, pe de altă parte a reușit ceea ce era mai important: să nu lase senzația că e căzut de pe Marte în mijlocul Oborului. Asta se vede cel mai bine în cazul celebrei terase cu mici, mutată la doar câțiva metri distanță în decorul, înnoit și atât, al conceptului Gust Obor.

Curat și nepretențios, cu mese și bănci solide din lemn, locul arată ca o terasă de berărie germană

Chiar vizavi Terasa Obor a fost concentrată „alternativa” la oferta clasică a vechii piețe a Bucureștiului: un veritabil foodcourt în aer liber, cu vendori pe cele trei laturi din interior, dar și pe lateralele exterioare. Gust Obor a adus laolaltă 20 de parteneri, printre care nume importante de pe piața gastronomică locală, care oferă de la ciorbă și mâncare gătită tradițional românește până la pizza și kebab, patiserie sau clătite, la care se adaugă cafea de cea mai bună „origine”, bere populară sau artizanală și vin. Le Bab Fried Chicken, Zăganu, Bob Coffee Lab, Sibianul, Trevi, Zeina, Megapan, Galletto, Mei Wei, Origo Coffee, Dabo Donner, Ciorbărie, Jidvei Wine Bar sunt câteva dintre brandurile atrase de noul concept. Proiectul oferă aproape 500 de locuri la mese în cele două terase acoperite, dotate cu free Wi-Fi.

Curat și nepretențios, cu mese și bănci solide din lemn, locul arată ca o terasă de berărie germană și are toate datele să consolideze poziția privilegiată a Oborului ca hub culinar al Capitalei. Asocieri cu market-uri cu mare succes turistic din Occident, de genul Boqueriei din Barcelona, s-au făcut deja. Și cum succesul vine, inevitabil, la pachet cu destule neajunsuri, au apărut voci care să deplângă „gentrificarea” Oborului. „Gust Obor este o invitație la comunitate, locul unde se întâlnesc toate generațiile, de la cei care vin la Piața Obor de-o viață, la tinerii care descoperă gusturile autentice în formule moderne și unde vrem sa creăm acel sentiment de apartenență pe care doar Oborul îl poate avea, un loc unde sa vii să mănânci, să te vezi cu prietenii, să râzi, să descoperi și să recomanzi mai departe. Oborul rămâne Obor, doar că acum are și Wi-Fi”, s-au grăbit să clarifice reprezentanții Pieței Obor.

Adevărul e că noul concept acoperă o zonă pe care vechiul Obor nu o acoperea. Era, totuși, greu pentru o familie să iasă cu copiii la terase unde nu se serveau decât mici și cârnați, băuturi alcoolice sau carbogazoase. La fel, era greu să găsești o cafea bună. Acum, pe lângă deja cunoscutele terase cu mici și mai noile tonete cu pește și langoși, ultima deja integrată în Gust Obor, oferta se adresează unui public mult mai larg și eventual, mai pretențios – zonă pe care deja concurează restaurantul Petra.

Marele pariu Oborului va fi chiar acesta: felul în care va reuși să împace Noul cu vechiul

„Uneori chiar ai poftă de nici mici adevărați, dar alteori vrei altceva, vrei să ieși cu copiii, așa că acum ai mai multe variante”, îmi spune o tânără mămică. „Așa cum restaurantul din hala de lângă nu a «scurtat» coada la mici de la Terasa Obor, nici noul foodcourt nu o va face. E loc pentru toată lumea pe aici”, mă convinge un hipster, care întinde un mic în muștar în timp ce mai verifică niște mailuri pe laptop. Cei mai relaxați sunt însă clienții vechi ai vinăriei de la etajul I al halei principale, pe care nici un proiect din lume nu-i va scoate de acolo. „Așa, de curiozitate, om trece și noi pe la terasele noi, dar aici e locul nostru de povești de microbiști, aici e caterinca cu Dinamo, cu Rapid… ”.

Câtă vreme terasele vechi, cu prețurile lor imbatabile, nu vor dispărea, nu va dispărea nici spiritul Oborului și nici atracția, inclusiv a turiștilor, pentru acel gen de experiență. Gust Obor aduce însă ceva ce Bucureștiului îi lipsea, mai ales de când cu decăderea Centrului Vechi. Iar marele pariu Oborului va fi chiar acesta: felul în care va reuși să împace Noul cu vechiul. E un pariu care, o știm din Occident, nu ține doar de cei care propun oferta, ci și de felul în care publicul local știe să își cultive și să își susțină tradiția.