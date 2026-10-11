Uleiul de gătit pare un produs care poate rezista foarte mult timp în cămară, dar nu este indestructibil. Expunerea la aer, lumină, căldură și umezeală poate duce, în timp, la oxidarea grăsimilor și la râncezire, iar schimbările nu sunt întotdeauna evidente de la început, arată Southern Living.

Spre deosebire de lapte sau carne, uleiul nu se alterează în același mod, dar își poate pierde calitatea și poate căpăta mirosuri și gusturi neplăcute, care afectează preparatele în care este folosit.

Cum recunoști un ulei rânced

Cel mai simplu test este să folosești simțurile. Un ulei degradat poate deveni tulbure, mai gros sau poate forma sedimente ori reziduuri. Mirosul este un alt indiciu important: dacă devine stătut, metalic sau pur și simplu neobișnuit, este posibil ca uleiul să fi oxidat. Dacă aspectul și mirosul nu ridică semne de întrebare, poate fi gustată o cantitate foarte mică. Un gust amar, vechi sau acru poate indica râncezirea.

Recomandarea specialiștilor este simplă. Dacă există îndoieli, uleiul nu ar trebui folosit, pentru că și o cantitate mică poate modifica gustul întregului preparat.

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Nu toate uleiurile rezistă la fel

Gradul de rafinare influențează stabilitatea produsului. Uleiurile mai rafinate tind să reziste mai bine la oxidare. Printre acestea se numără uleiul de avocado rafinat, uleiul de rapiță, uleiul vegetal, cel de arahide și uleiul de măsline rafinat.

În schimb, uleiurile mai puțin procesate și cele bogate în compuși sensibili se pot degrada mai repede. În această categorie intră uleiul de nucă și alte uleiuri nerafinate din nuci, uleiul de in și cel de susan. Pentru acestea, păstrarea la frigider poate încetini oxidarea și le poate menține proaspete mai mult timp.

Dacă devin tulburi sau se solidifică parțial la rece, acest lucru nu înseamnă neapărat că s-au stricat. După revenirea la temperatura camerei, textura ar trebui să redevină normală.

Lângă aragaz nu este cel mai bun loc

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri este păstrarea sticlei de ulei chiar lângă plită, pentru a fi la îndemână. Problema este că tocmai căldura și lumina accelerează degradarea. Specialiștii recomandă păstrarea uleiului într-un loc răcoros și întunecat, departe de aragaz și cuptor. Recipientul trebuie închis bine după fiecare utilizare, pentru a limita contactul cu aerul.

Dacă uleiul este mutat din recipientul original, este de preferat o sticlă din sticlă închisă la culoare. De asemenea, nu este recomandat să turnăm ulei nou peste resturile rămase într-o sticlă veche. Recipientul trebuie mai întâi spălat și uscat complet. Pe scurt, uleiul nu trebuie tratat ca un produs care rezistă la nesfârșit. O sticlă bine închisă, ținută departe de lumină și căldură, își va păstra gustul și calitatea mai mult timp.