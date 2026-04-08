Creșterea struților câștigă interes în România, iar exemplele vin din mediul rural. La târgul din Răcășdia, Ion Goanță, crescător din satul Moceriș, a atras atenția cu puii săi de struț și cu ouăle de dimensiuni mari, vândute rapid în apropierea sărbătorilor de Paște, conform Radio Reșița

Fermierul are peste șapte ani de experiență și descrie activitatea ca fiind accesibilă, dar nu lipsită de provocări: „Nu e foarte greu, dar nici ușor. De exemplu, este mai complicat să crești curci decât struți”.

În prezent, deține mai mulți pui, inclusiv exemplare de șapte luni, și îi încurajează pe cei interesați să investească în acest sector, dacă au spațiul și resursele necesare.

Cererea pentru ouăle de struț a crescut înainte de Paște, iar toate exemplarele aduse la târg au fost cumpărate, inclusiv de clienți care au revenit special pentru acest produs. Un ou cântărește, în medie, între 1,5 și aproape 2 kilograme și poate echivala cu aproximativ 20 de ouă de găină sau chiar 30-32, în cazul celor mai mari. Prețul variază între 50 și 90 de lei, în funcție de dimensiune.

- articolul continuă mai jos -

Ouăle sunt căutate atât pentru consum, cât și pentru decor. După golire, coaja poate fi pictată sau folosită în aranjamente specifice perioadei pascale. Fermierul explică și metoda prin care oul poate fi golit fără a fi spart: se identifică spațiul de aer cu ajutorul unei lanterne, se face o gaură mică, iar conținutul este extras cu un pai, păstrând coaja intactă.

Pentru 2026, Ion Goanță estimează un an foarte bun. Producția de ouă este de aproape patru ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă mai mulți pui și oportunități de vânzare. Urmează perioada de incubare, iar în toamnă ar putea fi disponibili pui tineri pentru comercializare.

Creșterea struților rămâne o nișă în agricultura locală, cu potențial pentru producția de carne și ouă, dar și pentru activități conexe, precum turismul rural sau realizarea de produse artizanale. Povestea fermierului din Caraș-Severin arată că o astfel de inițiativă poate deveni sustenabilă dacă este adaptată cererii din piață.