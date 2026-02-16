Ediția 2025 a publicației „Key figures on the European food chain”, lansată în luna decembrie, urmărește traseul alimentelor în Uniunea Europeană, de la fermă și mare până la consumator. Raportul analizează întregul lanț alimentar, de la producție și procesare până la distribuție, comerț internațional, consum și impact asupra mediului. Un capitol distinct este dedicat flotei de pescuit a Uniunii Europene.

Potrivit datelor pentru 2024, flota de pescuit a UE număra 68.863 de nave de captură. Tonnajul brut total, indicator al capacității de stocare a peștelui la bord, a fost de 1,2 milioane de tone. Puterea totală a motoarelor, care reflectă forța disponibilă pentru echipamentele de pescuit, a atins 5,0 milioane de kilowați.

Majoritatea covârșitoare a navelor din flota europeană sunt de mici dimensiuni. Cele mai multe au o lungime de cel mult 10 metri. Ceea ce indică o pondere ridicată a pescuitului costier și a activităților la scară redusă în structura sectorului.

Declin constant

Datele arată însă un declin constant în ultimii zece ani. Comparativ cu 2014, flota UE avea în 2024 cu 10.850 de nave mai puțin. Aceasta reprezintă o scădere de 13,6% a numărului total de ambarcațiuni. Capacitatea combinată a flotei s-a redus cu 14,9%, iar puterea totală a motoarelor a scăzut cu 12,3% în același interval. Tendința de diminuare reflectă ajustări structurale în sectorul pescuitului, în contextul politicilor europene privind sustenabilitatea, conservarea resurselor marine și modernizarea flotei. Reducerea capacității este asociată, în multe cazuri, cu obiectivele de gestionare durabilă a stocurilor de pește și de limitare a presiunii asupra ecosistemelor marine.

Publicația „Key figures on the European food chain – 2025 edition” oferă o imagine de ansamblu asupra performanței Uniunii Europene în domeniul alimentar și permite comparații între statele membre ale UE și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb. Pentru o analiză mai detaliată a altor domenii, sunt disponibile și alte ediții tematice ale seriei „Key figures”.

Datele privind flota de pescuit completează tabloul mai larg al lanțului alimentar european, evidențiind rolul sectorului pescăresc în securitatea alimentară și în economia maritimă a Uniunii.