Barurile din Toronto, prinse între febra declanșată de Cupa Mondială și regulile stricte FIFA/ Mărcile comerciale nu pot utiliza termenii de ”FIFA” sau ”Cupa Mondială”/ Coca-Cola, unul dintre sponsorii oficiali

Cu zeci de mii de suporteri așteptați să ajungă în Toronto pentru turneul mondial de fotbal din această vară, restaurantele și barurile locale văd competiția drept o oportunitate majoră de afaceri. Însă, odată cu entuziasmul generat de eveniment, vin și regulile stricte impuse de FIFA privind utilizarea mărcilor comerciale și a materialelor promoționale.

Potrivit directivelor privind proprietatea intelectuală publicate de FIFA, firmele care nu sunt parteneri oficiali nu pot utiliza în campaniile lor de marketing termeni precum „FIFA” sau „Cupa Mondială”. De asemenea, sunt interzise imagini și simboluri înregistrate ca mărci comerciale, inclusiv celebrul trofeu al competiției.

Cheri Bradish, profesor de marketing sportiv la Universitatea Metropolitană din Toronto și coordonator al Laboratorului Viitorului Sportului, spune că astfel de măsuri sunt obișnuite pentru competițiile sportive globale.

„FIFA depune eforturi mari pentru a controla piața… pentru că trebuie să protejeze integritatea, în teorie, a acelor parteneri care au plătit milioane de dolari pentru a fi asociați cu Cupa Mondială și cu FIFA ca brand”, a explicat Bradish, pentru cbc.ca.

Printre sponsorii oficiali FIFA se numără companii precum Coca-Cola, Adidas și The Home Depot, iar protejarea exclusivității comerciale a acestora reprezintă o prioritate pentru organizatori.

Ce înseamnă ”zone curate”

Toronto va găzdui șase meciuri ale turneului pe stadionul local, redenumit temporar conform regulilor FIFA de branding. Primul meci programat este Canada – Bosnia și Herțegovina, care va avea loc pe 12 iunie.

În jurul stadionului și al zonelor dedicate fanilor vor exista așa-numitele „zone curate”, unde activitățile comerciale neautorizate vor fi limitate. Conform documentelor oficiale, zona curată din jurul stadionului se va întinde pe o rază de doi kilometri, iar în jurul spațiilor Fan Fest restricțiile vor fi aplicate pe o distanță de 100 de metri.

Acest lucru înseamnă că afacerile locale nu vor putea afișa materiale promoționale sau branding care ar putea intra în competiție cu sponsorii oficiali ai FIFA.

Un exemplu oferit în documentație arată că un ghid turistic nu poate intra în stadion purtând haine sau pancarte vizibile cu sigla propriei companii. În mod similar, companii rivale sponsorilor oficiali nu vor putea face publicitate în aceste zone.

Sharon Bollenbach, directoarea executivă a Cupei Mondiale FIFA din Toronto, a declarat că autoritățile vor combina educarea comercianților cu aplicarea regulamentelor.

„Ajutăm afacerile locale să înțeleagă regulile și le încurajăm să le respecte”, a spus aceasta.

Ea a adăugat că orașul va intensifica verificările și aplicarea regulamentelor în apropierea unor zone-cheie precum Exhibition Place, Liberty Village și spațiile Fan Fest de la Fort York și The Bentway.

Pentru multe localuri independente, regulile FIFA complică promovarea evenimentelor dedicate meciurilor. George Diamantouros, managerul barului Sneaky Dee’s din Toronto, spune că echipa sa a fost nevoită să găsească metode alternative de promovare.

„Oamenii știu să vină la bar, dar trebuie să ne asigurăm că știu că vom transmite meciurile”, a declarat acesta.

El consideră că măsurile sunt excesive pentru afacerile mici.

„Înțeleg ce încearcă să protejeze, dar, în același timp, cât de mult va afecta omul ăsta mărunt de pe urma unui conglomerat multinațional care deține practic drepturile asupra a tot?”

Experiența anterioară cu reclamațiile privind utilizarea siglelor sportive i-a făcut deja mai precauți. Diamantouros spune că materialele promoționale ale barului vor evita complet folosirea termenilor „FIFA” și „Cupa Mondială”, chiar dacă vor face trimitere clară la transmisiile meciurilor.

În schimb, alte afaceri au ales să colaboreze direct cu sponsori oficiali. Rocco Mastrangelo Jr., coproprietarul restaurantului italian Cafe Diplomatico, afirmă că parteneriatele cu branduri precum Coca-Cola și Labatt Brewing Company permit utilizarea anumitor materiale oficiale.

„Deoarece suntem parteneri cu ei… avem voie să ne coordonăm cu ei pentru a utiliza acel logo”, a explicat el.

Totuși, și acesta recunoaște că regulile pot deveni apăsătoare pentru micii antreprenori.

„Este un pic copleșitor, mai ales pentru proprietarii de mici afaceri independente, dar Cupa Mondială FIFA este un mega turneu internațional la nivel mondial”, a spus Mastrangelo. „Mulți dintre sponsorii, care susțin FIFA, investesc și ei mulți bani, așa că trebuie să își protejeze investițiile.”