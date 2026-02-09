Nu în toate cazurile „star power-ul” s-a dovedit suficient pentru a face o afacere să meargă bine, însă cazul actriței americane Jennifer Garner este diferit. Se descurcă ceva mai bine la capitolul antreprenorial decât alți colegi celebri, deși contextul este, cum știm, complicat.

Compania Once Upon a Farm, în care Jennifer Garner este co-fondator și care produce alimente organice/bio pentru copii a debutat acum câteva zile la Bursa din New York, vizând o evaluare totală care ar putea atinge 764,4 milioane de dolari, potrivit informațiilor din media americane. Inițial, acțiunea fusese programată să aibă loc anul trecut, dar operațiunea a fost amânată din perioadei lungi de „shutdown” bugetar.

Istoria companiei începe în 2015, iar Jennifer Garner s-a alăturat primilor doi fondatori în 2017 împreună cu alt asociat, John Foraker, fost director executiv al brandului alimentar Annie’s.

Ferma de familie a actriței, parte a proiectului

Un aspect central al identității companiei este legătura cu ferma familiei actriței, situată pe un teren cumpărat de bunicii ei în 1936 pentru doar 700 de dolari. Astăzi, compania produce piureuri de fructe și legume, mese congelate și batoane de ovăz organice, distribuindu-și produsele în peste 2.800 de magazine, inclusiv în lanțuri mari precum Walmart, Target și Whole Foods.

Din punct de vedere financiar, societatea arată o creștere accelerată: în primele nouă luni ale anului 2025, veniturile au urcat la 176,7 milioane de dolari, față de 107,6 milioane în perioada similară a anului precedent. Totuși, compania operează încă în pierdere, înregistrând un deficit net de 39,8 milioane de dolari în același interval de timp.

Potrivit media americane, pe lângă rolul său instituțional în consiliul de administrație, Jennifer Garner participă activ ca imagine a brandului sub titlul de Farmer Jen. Conform acordurilor contractuale, actrița a primit deja un milion de dolari în numerar și opțiuni pe acțiuni. Contractul prevede plăți suplimentare în valoare totală de 7 milioane de dolari între 2026 și 2028, plus un bonus în numerar legat de prețul final al ofertei publice.