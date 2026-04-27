Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat un bilanț al mandatului său, după demisia miniștrilor PSD din Guvernul condus de Ilie Bolojan, transmite MEDIAFAX.

Barbu a declarat că pentru anul 2026 sunt prevăzute fonduri pentru continuarea programelor din sectorul de porc și cel avicol. Potrivit acestuia, 1,4 miliarde de lei sunt alocate pentru sectorul de porc, iar 500 de milioane de lei pentru sectorul avicol. Fostul ministru a spus că aceste programe trebuie aprobate și continuate pentru a crește gradul de autosuficiență alimentară și pentru a asigura materie primă pentru procesatori.

„Îmi doresc în perioada următoare ca aceste programe să fie aprobate în Guvernul României și să continuăm aceste investiții pentru a asigura gradul de autosuficiență și la carnea de porc, dar mai mult de atât să realizăm materia primă pentru unitățile de procesare”, a afirmat Barbu.

În ceea ce privește procesarea alimentară, el a indicat programul Investalim și măsurile DR22 și DR23 din Planul Național Strategic. Din 2023 până în prezent, au fost contractate investiții de aproximativ un miliard de euro prin Investalim și alte fonduri similare prin măsuri dedicate. În total, investițiile în procesare depășesc două miliarde de euro, unitățile fiind în diferite etape de construcție sau montaj.

Finalizarea lor este estimată în următorii trei ani, în absența unor blocaje.

Barbu a descris zootehnia drept un sector de echilibru pentru agricultură, în contextul în care noile capacități de procesare vor avea nevoie de materie primă locală.

Fostul ministru a menționat și modificări la nivel european, inclusiv eliminarea obligației de a lăsa 4% din teren în pârloagă, măsură care ar fi afectat circa 500.000 de hectare. De asemenea, a amintit că animalele de reproducție vor fi considerate mijloace fixe în perioada 2026–2027, ceea ce permite finanțarea achiziției acestora din fonduri europene.

Datele prezentate arată creșteri ale producției în mai multe sectoare. În 2024, față de 2023, producția de carne de porc ar fi crescut cu 9,2%, cea avicolă cu 8,7%, iar sectorul ovin cu 62,1%. Pentru 2025, Barbu a indicat noi creșteri: 11,3% la porc, 6,1% la avicol și 46,2% la ovin.

În perioada 2023–2025, România ar fi atras aproximativ 9,7 miliarde de euro din fonduri europene, cu o rată de absorbție de 97,57%, potrivit bilanțului prezentat. Sprijinul acordat agricultorilor în anii afectați de probleme climatice a depășit 2,1 miliarde de euro, incluzând scheme pentru sectorul vegetal și zootehnic, precum și despăgubiri.

Barbu a susținut că, în lipsa acestor măsuri, circa 3 milioane de hectare ar fi putut rămâne necultivate în 2025. Printre măsurile evidențiate se numără și creditele pentru fermieri cu dobândă fixă de 1,9%, fără ROBOR și fără comisioane.

Fostul ministru a făcut referire și la deschiderea unor piețe externe pentru exporturi de cereale, carne de pasăre și produse acvatice, precum și la negocieri în curs pentru produse procesate din carne de porc.

În prezent, peste 20 de acte normative cu impact financiar se află în circuitul de avizare, necesare pentru plata schemelor de sprijin și a subvențiilor restante. Barbu a explicat că întârzierile semnalate în spațiul public sunt legate de aprobarea târzie a bugetului și de fluxurile financiare venite de la Ministerul Finanțelor.

La final, el a afirmat că și-a îndeplinit responsabilitățile față de fermieri și procesatori și că agricultura și industria alimentară rămân domenii esențiale pentru economia României.