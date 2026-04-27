Potrivit unui studiu desfășurat în Italia arată, cartofii pot fi cultivați sub panouri solare fără pierderi semnificative de producție, dacă umbra este controlată corect. În anumite condiții, randamentul poate fi chiar mai mare decât în câmp deschis, potrivit zmescience.

Una dintre criticile frecvente aduse energiei solare este că ocupă terenuri agricole, care nu mai pot fi folosite pentru cultivarea plantelor. Sistemele agrivoltaice încearcă să rezolve această problemă prin instalarea panourilor la înălțime, astfel încât terenul să poată fi folosit simultan pentru agricultură.

Provocarea este însă evidentă: plantele au nevoie de lumină, iar umbra excesivă poate reduce producția.

Ce au arătat testele din teren

Cercetătorii au analizat culturile de cartofi timp de patru ani, între 2021 și 2024, în mai multe scenarii: câmp deschis, umbră moderată, umbră intensă și un sistem adaptiv în care panourile erau rotite în momentele-cheie de dezvoltare.

Rezultatele indică faptul că producția scade în condiții de umbră, dar nu dramatic atunci când aceasta este moderată. De exemplu, în 2021, randamentul a fost de aproximativ 51,5 tone/ha în condiții de lumină completă și de 38,9 tone/ha într-un sistem agrivoltaic standard. În cazul umbrei accentuate, producția a coborât până la 28 tone/ha.

Tendința s-a menținut și în anii următori.

Experimentul care a schimbat rezultatul

În 2024, cercetătorii au testat o variantă diferită, în care panourile erau rotite temporar pentru a permite mai multă lumină în perioadele sensibile pentru plante — un sistem numit „anti-tracking”.

Rezultatul a fost surprinzător: producția a ajuns la 32,7 tone/ha, depășind chiar nivelul obținut în condiții de lumină completă (30,3 tone/ha).

Acest lucru sugerează că nu umbra în sine este problema, ci modul în care este controlată.

O posibilă soluție „win-win”

Într-un context în care schimbările climatice pun presiune tot mai mare pe terenurile agricole, astfel de soluții devin din ce în ce mai relevante. Agricultura este responsabilă pentru o parte importantă a emisiilor globale, iar adaptarea devine esențială.

Sistemul testat în zona Mantova nu a fost unul experimental la scară mică, ci o instalație agrivoltaică comercială, echipată cu panouri cu dublă axă. Cercetătorii au analizat inclusiv impactul asupra producției de energie, observând că ajustarea panourilor pentru a favoriza plantele poate reduce ușor producția electrică (cu aproximativ 15%), fără a compromite însă funcționarea sistemului.

Umbra poate deveni un avantaj

În regiunile mediteraneene, valurile de căldură sunt tot mai frecvente. În aceste condiții, umbra creată de panouri poate ajuta la reducerea temperaturii la nivelul plantelor și la limitarea stresului termic.

Chiar dacă în acest studiu s-a folosit irigația, pe termen lung astfel de sisteme ar putea contribui și la o utilizare mai eficientă a apei.

Compatibil și cu agricultura ecologică

Un aspect important este că studiul a fost realizat într-o fermă ecologică, ceea ce arată că agrivoltaica poate fi integrată și în modele de agricultură sustenabilă, fără utilizarea substanțelor chimice.

Care sunt limitele

Cercetătorii subliniază că rezultatele depind de un echilibru fin. Prea multă umbră reduce producția, iar beneficiile apar doar atunci când sistemul este adaptat constant nevoilor plantelor.

Cu alte cuvinte, nu orice instalație solară amplasată deasupra unui câmp va funcționa eficient. Cheia este flexibilitatea și adaptarea tehnologiei la cultură.

Studiul, publicat în jurnalul Smart Agricultural Technology, arată că viitorul agriculturii ar putea include soluții hibride, în care producția de hrană și cea de energie coexistă pe același teren.

Cartofii pot fi cultivați sub panouri solare, iar în anumite condiții pot avea rezultate surprinzător de bune. Agrivoltaica nu este o soluție universală, dar reprezintă o direcție promițătoare într-un context în care resursele devin tot mai limitate.