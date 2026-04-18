MADR avertizează: atenție la mesajele suspecte și la tentativele de fraudă online/ APIA nu solicită niciodată, prin SMS, informații sensibile 

18 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: euronews.com
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale avertizează fermierii și toți beneficiarii plăților gestionate de APIA, în contextul apariției unor tentative de fraudă informatică.

Instituția atrage atenția asupra mesajelor primite prin SMS, sau online care au ca scop obținerea ilegală a datelor de acces în conturile personale. Reprezentanții MADR subliniază că APIA nu solicită niciodată, prin SMS, informații sensibile precum date de autentificare, nume de utilizator, parole sau coduri de acces. pe de altă parte, fermierii sunt avertizați să folosească doar informațiile date de site-urile oficiale atât ale MADR, cât și APIA.

Au fost deja identificate mesaje false care conțin link-uri suspecte

Potrivit autorităților, au fost deja identificate mesaje false care conțin link-uri suspecte, menite să inducă în eroare beneficiarii. Acestea trebuie tratate cu maximă precauție și nu trebuie accesate sub nicio formă.

Pentru protejarea datelor personale, fermierii sunt sfătuiți să evite accesarea link-urilor primite din surse necunoscute și să nu introducă informații de conectare pe pagini neoficiale. De asemenea, este esențial ca informarea să se facă exclusiv prin intermediul canalelor oficiale ale APIA și ale Ministerului Agriculturii.

Fermierii să nu introducă date personale și să nu acceseze link-ul suspect!

În cazul în care un fermier primește un astfel de mesaj, recomandarea este clară: să nu introducă date personale și să nu acceseze link-ul transmis. Dacă există suspiciuni privind compromiterea contului, se impune contactarea de urgență a centrului APIA de care aparține beneficiarul.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face apel la responsabilitate și vigilență, pentru a preveni orice tentativă de fraudă informatică îndreptată împotriva fermierilor și pentru a asigura protecția datelor acestora.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
18 apr.
Oana Pellea, în conflict deschis cu Terasa Obor/ Ea a interzis ca imaginea tatălui ei, actorul Amza Pellea, să fie folosită! ”Nu-l agățați de garduri ca să vă vindeți micii!”
Oana Pellea, în conflict deschis cu Terasa Obor/ Ea a interzis ca imaginea tatălui ei, actorul Amza Pellea, să fie folosită! ”Nu-l agățați de garduri ca să vă vindeți micii!”
Articole / Reportaje
18 apr.
China a dat undă verde importurilor de produse lactate din România/ Urmează să fie aprobate și importurile de cereale și carne de porc procesată
China a dat undă verde importurilor de produse lactate din România/ Urmează să fie aprobate și importurile de cereale și carne de porc procesată
Articole / Reportaje
17 apr.
Ministrul PSD al Agriculturii, cu o valiză Louis Vuitton de câteva mii de euro/ Florin Barbu îi cearta pe români pentru că mănâncă avocado și nu roșii din producția națională
Ministrul PSD al Agriculturii, cu o valiză Louis Vuitton de câteva mii de euro/ Florin Barbu îi cearta pe români pentru că mănâncă avocado și nu roșii din producția națională
Articole / Reportaje
17 apr.
Cel mai neașteptat gust al anului/ Chupa Chups lansează – în ediție limitată – acadeaua cu aromă de chiftele suedeze
Cel mai neașteptat gust al anului/ Chupa Chups lansează – în ediție limitată – acadeaua cu aromă de chiftele suedeze
Articole / Reportaje
17 apr.
Prosecco premium din Italia începe să concureze Champagne: regiunea puțin cunoscută care schimbă regulile jocului / Ce face diferit Conegliano Valdobbiadene
Prosecco premium din Italia începe să concureze Champagne: regiunea puțin cunoscută care schimbă regulile jocului / Ce face diferit Conegliano Valdobbiadene

