Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale avertizează fermierii și toți beneficiarii plăților gestionate de APIA, în contextul apariției unor tentative de fraudă informatică.

Instituția atrage atenția asupra mesajelor primite prin SMS, sau online care au ca scop obținerea ilegală a datelor de acces în conturile personale. Reprezentanții MADR subliniază că APIA nu solicită niciodată, prin SMS, informații sensibile precum date de autentificare, nume de utilizator, parole sau coduri de acces. pe de altă parte, fermierii sunt avertizați să folosească doar informațiile date de site-urile oficiale atât ale MADR, cât și APIA.

Potrivit autorităților, au fost deja identificate mesaje false care conțin link-uri suspecte, menite să inducă în eroare beneficiarii. Acestea trebuie tratate cu maximă precauție și nu trebuie accesate sub nicio formă.

Pentru protejarea datelor personale, fermierii sunt sfătuiți să evite accesarea link-urilor primite din surse necunoscute și să nu introducă informații de conectare pe pagini neoficiale. De asemenea, este esențial ca informarea să se facă exclusiv prin intermediul canalelor oficiale ale APIA și ale Ministerului Agriculturii.

- articolul continuă mai jos -

În cazul în care un fermier primește un astfel de mesaj, recomandarea este clară: să nu introducă date personale și să nu acceseze link-ul transmis. Dacă există suspiciuni privind compromiterea contului, se impune contactarea de urgență a centrului APIA de care aparține beneficiarul.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face apel la responsabilitate și vigilență, pentru a preveni orice tentativă de fraudă informatică îndreptată împotriva fermierilor și pentru a asigura protecția datelor acestora.