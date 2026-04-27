VIDEO | Cel mai lung tiramisu din lume! 100 de chefi italieni au gătit un desert care a măsurat 440 de metri / Recordul mondial a fost doborât la Londra

27 apr. 2026, Articole / Reportaje
Foto: captură video YouTube AFP

Un nou record pentru cel mai lung tiramisu din lume a fost stabilit la Chelsea Town Hall, unde 100 de chefi italieni au lucrat timp de două zile pentru a crea un desert impresionant, preparat integral la fața locului, notează BBC.

Preparatul record a măsurat 440,6 metri, depășind precedentul record de 273,5 metri, stabilit la Milano de compania Galbani. Pentru realizarea lui au fost folosite aproximativ 50.000 de pișcoturi și peste 3.000 de ouă.

Evenimentul a respectat regulile Guinness World Records, care impun ca desertul să fie pregătit și asamblat în direct. Duminică, arbitrii oficiali au confirmat noul record mondial.

Inițiativa a fost coordonată de Mirko Ricci, care mai deținuse acest record în 2017, înainte ca o altă echipă italiană să îl depășească în 2019. Ricci a descris tiramisu drept „cel mai incredibil desert exportat de Italia” și a explicat alegerea Londrei ca loc al recordului ca pe un gest de apreciere față de Regatul Unit.

Desertul uriaș a fost dedicat Regelui și Familiei Regale britanice și a fost decorat simbolic cu o coroană aurie.

Pentru ca recordul să fie valid, tiramisu a trebuit să respecte și anumite dimensiuni minime, cel puțin 8 cm înălțime și 15 cm lățime, după cum a explicat chef-ul Carmelo Carnevale.

Întrebat ce face diferența într-un tiramisu reușit, acesta a punctat câteva elemente esențiale: cafea de calitate, o cremă fermă și, mai ales, pasiune.

O comună din Suceava își cultivă singură cartofii pentru masa elevilor / Aproape 680 de copii primesc mese calde
Cât costă căpșunile în piețele din București: de la 12 la 25 lei/kg / Unde sunt cele mai mari cozi
Cea mai ieftină țară din lume pentru turiști: mâncare la 3 euro și bere la 1 euro
Cartofii pot fi cultivați sub panouri solare fără pierderi majore de producție / Studiu: gestionarea umbrei face diferența
FOTO | Ciuperci care devin cerneală, „piele” pentru pălării sau hârtie / Povestea unui autodidact din Sibiu fascinat de o lume puțin înțeleasă: „Din interiorul unei ciuperci se pot face pălării, poșete și curele”
Pui teriyaki lipicios și picant, gata în 20 de minute / Rețeta simplă care transformă o cină banală într-un festin asiatic
Ce să mănânci pentru oase puternice / Dr. Irina Mateieș recomandă spanacul, lactatele și soia: „Include o sursă de proteine la fiecare masă”
Știați că insuficiența renală nu doare? Dr. Mirel Mogoș explică de ce să nu elimini total proteinele și te sfătuiește să eviți “sarea fără sodiu”, pentru că poate genera tulburări de ritm cardiac, uneori chiar fatale
De ce nu este ideal să mâncăm zahăr dimineața? Ce spune știința și cum ne influențează, de fapt, pofta de dulce comportamentul peste zi, conform nutriționistului Tania Fântână
Ce se întâmplă când cultivi roșii sub panouri solare / Rezultatul i-a surprins pe cercetători: mai puțină apă, producție aproape la fel, energie în plus
