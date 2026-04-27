Un nou record pentru cel mai lung tiramisu din lume a fost stabilit la Chelsea Town Hall, unde 100 de chefi italieni au lucrat timp de două zile pentru a crea un desert impresionant, preparat integral la fața locului, notează BBC.

Preparatul record a măsurat 440,6 metri, depășind precedentul record de 273,5 metri, stabilit la Milano de compania Galbani. Pentru realizarea lui au fost folosite aproximativ 50.000 de pișcoturi și peste 3.000 de ouă.

Evenimentul a respectat regulile Guinness World Records, care impun ca desertul să fie pregătit și asamblat în direct. Duminică, arbitrii oficiali au confirmat noul record mondial.

Inițiativa a fost coordonată de Mirko Ricci, care mai deținuse acest record în 2017, înainte ca o altă echipă italiană să îl depășească în 2019. Ricci a descris tiramisu drept „cel mai incredibil desert exportat de Italia” și a explicat alegerea Londrei ca loc al recordului ca pe un gest de apreciere față de Regatul Unit.

Desertul uriaș a fost dedicat Regelui și Familiei Regale britanice și a fost decorat simbolic cu o coroană aurie.

Pentru ca recordul să fie valid, tiramisu a trebuit să respecte și anumite dimensiuni minime, cel puțin 8 cm înălțime și 15 cm lățime, după cum a explicat chef-ul Carmelo Carnevale.

Întrebat ce face diferența într-un tiramisu reușit, acesta a punctat câteva elemente esențiale: cafea de calitate, o cremă fermă și, mai ales, pasiune.