Dincolo de spectacolul din spatele barului, bartendingul înseamnă mii de ore de repetiție, precizie și o atenție obsesivă pentru detalii. Valentin Luca explică, pentru G4Food, unde se termină show-ul și unde începe, de fapt, experiența reală a unui cocktail.

Pentru public, flair bartending-ul înseamnă sticle aruncate în aer, mișcări rapide și un show care atrage privirile. Pentru cei din spatele barului, însă, lucrurile arată diferit: antrenament constant, disciplină și o muncă intensă, care nu se vede în câteva minute de spectacol.

Valentin Luca este unul dintre barmanii care au dus acest stil la nivel de performanță, dar vorbește deschis despre ce contează cu adevărat în meseria lui: consistența, controlul și felul în care un cocktail reușește să creeze o experiență memorabilă pentru cel care îl bea.

Într-un interviu pentru G4Food, el vorbește despre începuturi, greșeli, antrenament și despre cum s-a schimbat cultura cocktailurilor în România în ultimii ani.

„Nu e doar despre băuturi. E despre cum faci un oaspete să se simtă”

G4Food: Cum ai ajuns în bartending și ce te-a făcut să rămâi în zona asta, nu doar ca job, ci ca direcție de carieră?

Valentin Luca: Am ajuns în bartending destul de simplu, din dorința de a face ceva diferit. Mi-a plăcut de la început energia din spatele barului, faptul că ești mereu în mișcare și în contact direct cu oamenii. Nu părea un job static și asta m-a atras. Am rămas pentru că, pe parcurs, am realizat că e mult mai mult decât pare. Nu e doar despre băuturi. E despre cum faci un oaspete să se simtă, despre detalii, despre control, despre cum construiești o experiență completă. La un moment dat nu mai era doar un job, era ceva în care voiam să devin mai bun în fiecare zi.

G4Food: Ții minte primul cocktail care ți-a ieșit cu adevărat bine și momentul în care ai simțit că ești făcut pentru asta?

Valentin Luca: Nu mai țin minte exact rețeta, dar țin minte foarte clar reacția. A fost prima dată când cineva a băut ceva făcut de mine și s-a văzut pe fața lui că i-a plăcut cu adevărat. Nu din politețe, ci real. Cred că atunci am simțit prima dată că începe să se lege ceva. Dar momentul în care simți că ești făcut pentru asta nu vine peste noapte, vine când începi să fii constant. Când poți să faci aceeași băutură bine, din nou și din nou, fără să fie întâmplare.

G4Food: Flair bartending-ul pare, pentru public, mai ales spectacol. Cât din ceea ce faci este show și cât este, de fapt, muncă, repetiție și disciplină în spate?

Valentin Luca: Pentru public este spectacol și e normal. Asta se vede. Dar realitatea e că show-ul e doar rezultatul. În spate sunt ani de antrenament și foarte multă repetiție. Mii de încercări, multe greșeli, multă corecție. Ca să pară ușor, trebuie să fie foarte bine lucrat. Fiecare mișcare e construită. Dacă nu ai disciplină, nu poți susține show-ul. Și orice greșeală se vede imediat.

De ce bartendingul seamănă cu un sport de performanță

G4Food: Ai spus de multe ori că e nevoie de antrenament constant — cât de mult seamănă meseria ta cu un sport de performanță și cum arată, concret, o zi de „antrenament”?

Valentin Luca: Seamănă foarte mult cu un sport. Ai rutină, ai repetiție, ai oboseală, ai zile bune și zile mai puțin bune. Și ai nevoie de constanță, nu doar de motivație. O zi de antrenament înseamnă să reiei aceleași mișcări de zeci de ori până când ies natural. Începi cu lucruri de bază, apoi urci în dificultate. Te filmezi, corectezi, o iei de la capăt. Și nu e doar flair. În paralel lucrezi la partea senzorială: gust, aromă, compatibilitatea dintre ingrediente etc.

G4Food: Care a fost cel mai dificil moment din parcursul tău profesional și ce ai schimbat după acel punct?

Valentin Luca: Au fost mai multe momente grele, mai ales după competiții pierdute sau perioade în care simțeam că nu mai evoluez. Un moment important a fost când am înțeles că nu pot să mă bazez doar pe talent sau pe inspirație. A trebuit să devin mult mai disciplinat și mai atent la proces, nu doar la rezultat. Am schimbat modul în care lucrez zilnic. Mai structurat, mai constant, mai puțin haotic. Asta a făcut diferența pe termen lung.

G4Food: Unde se termină partea de show și începe, în mod real, meseria de barman, cea care ține de gust, echilibru și experiența oaspetelui?

Valentin Luca: Show-ul se termină în momentul în care paharul ajunge în fața oaspetelui. Acolo începe meseria reală. Dacă băutura nu e bună, nu contează cât de spectaculos a fost momentul. Oaspetele ține minte cum a fost băutura și cum s-a simțit, nu doar ce a văzut. Pentru mine, partea cea mai importantă rămâne partea senzorială și atenția pentru om. Restul sunt completări.

Cocktail corect vs. cocktail memorabil

G4Food: Ce face diferența între un cocktail corect, făcut „ca la carte”, și unul care chiar rămâne în mintea celui care îl bea?

Valentin Luca: Un cocktail corect este bine făcut. E echilibrat, respectă rețeta, nu are ingrediente inutile sau decoruri pompoase. Un cocktail memorabil are, cu siguranță, partea de storytelling, ingrediente unice (locale), poate are o gheață specială sau o tehnică de preparare mai complexă. Oamenii țin minte cum i-a făcut să se simtă acea băutură. Acolo e diferența.

G4Food: Pentru cei care încearcă să își facă băuturi acasă: care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le vezi și cum pot fi corectate simplu?

Valentin Luca: Cea mai comună greșeală este că nu măsoară. „Din ochi” aproape niciodată nu funcționează. A doua este gheața slabă sau prea puțină. Gheața influențează foarte mult rezultatul final. Și a treia este că încearcă prea multe lucruri deodată. Soluția e simplă: măsoară, folosește gheață bună și nu complica rețeta. Simplitatea făcută corect dă rezultate mai bune.

Regula de bază pentru un cocktail reușit

G4Food: Dacă ar fi să dai o regulă de bază, ușor de aplicat, pentru cineva care vrea să-și îmbunătățească băuturile acasă, care ar fi aceea?

Valentin Luca: Să respecte proporțiile și să acorde atenție gheții. Pare banal, dar asta schimbă cel mai mult rezultatul. Dacă ai măsura corectă și temperatura bună, deja ești cu un pas mare înainte.

G4Food: După competiții internaționale și experiențe în contexte foarte diferite, cum vezi astăzi cultura cocktailurilor din România și încotro crezi că merge?

Valentin Luca: Cultura cocktailurilor din România a crescut mult și vizibil. Există mai multă educație, mai mult interes pentru ingrediente, pentru tehnică, pentru concepte coerente și pentru experiența completă din bar. Publicul este mai curios, iar oamenii din industrie sunt mai conectați la ce se întâmplă internațional. Văd o creștere a interesului pentru cocktailuri mai curate, mai echilibrate, pentru highball-uri bine făcute, pentru ingrediente locale și pentru experiențe mai bine gândite. România are oameni foarte talentați în domeniu, iar următorul pas cred că ține de consolidare: mai multă constanță, mai multă educație și mai multă încredere în stilul nostru propriu.