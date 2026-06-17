Fisticul și arahidele se numără printre cele mai populare gustări din lume, fiind apreciate atât pentru gustul lor, cât și pentru profilul nutrițional bogat.

Ambele furnizează proteine, fibre, vitamine, minerale și grăsimi sănătoase, însă există diferențe importante care pot influența alegerea consumatorilor în funcție de obiectivele nutriționale urmărite.

Specialiștii în alimentație au analizat compoziția celor două produse pentru a determina care oferă mai multe beneficii atunci când accentul este pus pe aportul de proteine și fibre.

Arahidele, campioane la conținutul de proteine

Pentru persoanele care urmăresc să își crească aportul proteic, arahidele au totuși, un ușor avantaj. O porție de aproximativ 30 de grame furnizează peste 7 grame de proteine, în timp ce aceeași cantitate de fistic oferă aproape 6 grame.

Proteinele joacă un rol esențial în organism, contribuind la dezvoltarea și repararea țesuturilor, menținerea masei musculare și funcționarea normală a sistemului imunitar.

Cu toate acestea, nutriționiștii atrag atenția asupra unui avantaj important al fisticului: acesta este considerat o proteină completă, furnizând toți aminoacizii esențiali necesari organismului. Deși arahidele conțin și ele aminoacizi valoroși, profilul lor nu este la fel de complet.

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Fisticul oferă mai multe fibre

Dacă obiectivul principal este creșterea consumului de fibre, fisticul se situează pe primul loc. O porție de aproximativ 30 de grame conține în jur de 3 grame de fibre, comparativ cu puțin peste 2 grame în cazul arahidelor, potrivit digi-life.tv

Fibrele alimentare sunt esențiale pentru sănătatea digestivă și contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru perioade mai lungi. De asemenea, acestea ajută la reglarea glicemiei, reduc nivelul colesterolului și susțin sănătatea microbiomului intestinal.

Pentru persoanele care încearcă să își controleze greutatea corporală sau să își îmbunătățească digestia, fisticul poate reprezenta o alegere mai avantajoasă.

Beneficii importante pentru sănătatea inimii

Atât fisticul, cât și arahidele sunt surse excelente de grăsimi nesaturate, considerate benefice pentru sănătatea cardiovasculară. Numeroase studii au asociat consumul regulat de nuci și semințe cu reducerea riscului de boli de inimă și cu îmbunătățirea sănătății metabolice. Cele două alimente au însă profiluri nutritive diferite.

Fisticul se remarcă prin conținutul ridicat de potasiu, vitamina B6 și antioxidanți, substanțe care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale.

Pe de altă parte, arahidele oferă cantități mai mari de folat, magneziu și vitamina E, nutrienți implicați în funcționarea sistemului nervos, sănătatea cardiovasculară și protecția celulară.

Cum trebuie consumate: crude, nesărate sau prăjite și fără adaos de ulei

Nutriționiștii recomandă alegerea variantelor crude, nesărate sau prăjite fără adaos de ulei, pentru a beneficia de proprietățile nutritive fără aport excesiv de sodiu sau grăsimi suplimentare.

De asemenea, este importantă moderarea cantităților. Atât fisticul, cât și arahidele sunt alimente dense din punct de vedere caloric, iar consumul excesiv poate contribui la creșterea aportului energetic zilnic.

Acestea pot fi integrate cu ușurință într-o dietă echilibrată, fiind adăugate în iaurturi, salate, smoothie-uri sau consumate ca gustare între mese. În cazul untului de arahide, specialiștii recomandă alegerea produselor fără zahăr și fără sare adăugată.

Indiferent de alegere, ambele alimente pot face parte dintr-un stil de viață sănătos și echilibrat, oferind nutrienți valoroși care contribuie la sănătatea inimii, digestiei și metabolismului.