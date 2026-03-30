Propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de a extinde plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare de la 1 aprilie 2026 va duce la închiderea foarte multor afaceri, mai ales din sectorul agricol românesc, a declarat analistul economic Adrian Negrescu, pentru G4Food. Acesta avertizează că o astfel de măsura va avea ca efect scumpirea semnificativă a tuturor celorlalte produse vândute de magazine.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază expiră la 31 martie, iar Guvernul nu a decis deocamdată prelungirea măsurii. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni că a pregătit un act normativ care prevede prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente, dar și extinderea lui la toate produsele agroalimentare.

„În momentul de față Ministerul Agriculturii are actul normativ pregătit si de aceea solicit, ca mâine, așa cum s-a întâmplat când în anumite momente în Guvernul României se luau decizii (…) haideți să încercăm ca pe o perioadă de șase luni toate produsele agroalimentare să aibă un adaos comercial de 20%”, a declarat ministrul Agriculturii.

Analistul economic Adrian Negrescu trage un semnal de alarmă privind riscul pe care l-ar avea plafonarea adaosului comercial la toate alimente agroalimentare.

”Ideea de a extinde adaosul comercial plafonat la nivelul întregului sector agroalimentar este ca un fel de seppuku economic pentru că nu va face altceva decât să ducă la închiderea foarte multor afaceri, mai ales din sectorul agricol românesc, cei care, atenție, din adaosul comercial își adunau bani pentru a face investiții, pentru a angaja oameni, pentru a se dezvolta în fața concurenței tot mai mare venită din zona importurilor.

Practic le tăiem posibilitatea investitorilor români de a-și dezvolta business-ul, de a crește și de a genera până la urmă un plus valoare în economie.

Să plafonezi adaosul comercial la 20% pentru toate produsele alimentare nu va însemna altceva decât că toate celelalte produse vândute de magazine se vor scumpi semnificativ într-o perioadă în care, până la urmă, raportul cerere și ofertă ar trebui să se afle în prim-plan. Nu cred că există retailer în România care să crească prețurile până la cer, în condițiile în care puterea de cumpărare a populației a scăzut foarte mult și, practic, rămâne cu marfa nevândută”, a avertizat analistul economic Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, „o aventură financiară pentru România cu efecte toxice”

Analistul economic a explicat că măsura de a plafona adaosul comercial la alimentele de bază, introdusă în iulie 2023, pentru 90 de zile, dar apoi prelungită de mai multe ori până la 31 martie 2026, a fost ”o aventură financiară pentru România cu efecte toxice” pentru că prețurile au continuat să crească și au apărut scumpiri și la alte produse non-alimentare prin care comercianții au încercat să compenseze câștigurile.

”Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază a fost o aventură financiară pentru România cu efecte toxice din perspectiva modului în care se autoreglează economia în funcție de raportul cerere și ofertă.

În loc să ducă la scăderea prețurilor în magazine, a dus la scumpiri semnificative la toate celelalte produse care nu se aflau pe lista Guvernului. Altfel spus, românește vorbim, ceea ce am luat pe mere, am dat pe pere din punctul de vedere economic.

Efectele au fost aproape de zero, prețurile au continuat să crească și toată lumea știe acest lucru, iar ideea de plafonare n-a făcut altceva, din punctul meu de vedere, decât să ducă la reducerea numărului de produse aflate la raft și la accentuarea fenomenului de shrinkflation, adică de reducerea cantității de produs vândută la același preț special pentru a se încadra în adaosul comercial”, a mai spus Adrian Negrescu.

Până la 31 martie sunt plafonate prețurile la următoarele produse alimentare de bază: