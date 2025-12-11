Criminalitatea din mediul rural nu mai este doar un subiect de statistici. Pentru mulți fermieri britanici, ea a devenit o realitate care le schimbă viața de zi cu zi. În Shropshire, un comitat cu peisaje liniștite și comunități strânse, tot mai mulți agricultori mărturisesc că se simt vulnerabili, izolați și uneori chiar abandonați, notează BBC.

Unul dintre ei este Richard Yates, crescător de bovine, ovine și prorpietar de terenuri arabile din Middleton Scriven, care spune că infracțiunile de la sate au ajuns să fie aproape „săptămânale”. De la furturi și vandalism la depozitări ilegale de deșeuri și vânarea clandestină a iepurilor cu ogari.

„Dacă îi prinzi, te amenință că îți dau foc la hambar”

Yates, membru în Consiliul Uniunii Naționale a Fermierilor, descrie o realitate îngrijorătoare: infractori agresivi, care nu se tem să intimideze. Sunt „genul de oameni care, dacă dai peste ei, te amenință că îți incendiază ferma”.

Mai mult, pe grupurile de WhatsApp ale fermierilor se discută zilnic despre aceleași probleme: mașini care intră pe câmpuri și distrug culturile, deșeuri aruncate ilegal, animale hăituite în timpul nopții și, nu în ultimul rând, sentimentul de neputință. O propiretară de exploatație agricolă din apropiere de Much Wenlock i-a spus recent lui Yates că familia sa pur și simplu se teme să iasă noaptea pe terenul fermei.

Fermierii se simt abandonați și își iau singuri măsuri de protecție

În lipsa unei prezențe constante a poliției în zonele rurale, oamenii încearcă să se protejeze: blochează intrările în ferme, instalează camere video, ascund utilajele valoroase și formează grupuri locale de sprijin reciproc. „Se pare că trebuie să ne descurcăm singuri”, spune Yates. Iar sentimentul acesta este împărtășit de mulți.

Poliția promite măsuri mai ferme

Totuși, autoritățile par să fi auzit semnalul de alarmă. Consiliul Național al Șefilor de Poliție a anunțat o campanie de trei ani pentru a combate bandele care operează în mediul rural, iar inspectorul Damien Kelly, responsabil de South Shropshire, recunoaște situația dificilă. Deși resursele sunt limitate, Kelly spune că în ultimele luni au fost angajați șase noi agenți și un sergent — un pas important pentru o zonă atât de întinsă. „Acest lucru ne permite să ne concentrăm mai mult pe ceea ce contează cu adevărat pentru comunitățile rurale”, explică el.

Chiar dacă nu poate dezvălui toate operațiunile în desfășurare, Kelly susține că există deja semne de scădere a criminalității rurale: „Nu putem spune tot, pentru că le-am da infractorilor un avantaj.”