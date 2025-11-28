Perioada reducerilor a devenit una dintre cele mai aglomerate pentru comerțul rapid. Românii comandă tot mai des produse variate. Platformele de livrare sunt folosite atât pentru achiziții impulsive, cât și pentru cumpărături de bază. Date recente dintr-o analiză realizată de Glovo arată o diversificare puternică a comenzilor. Consumatorii se îndreaptă masiv spre restaurante, supermarketuri și magazine specializate, fast-foodul fiind printre preferate.

Produsele pentru animale au dominat segmentul non-alimentar. Hrana și jucăriile pentru animale de companie se află în topul preferințelor. Articolele pentru adulți continuă să aibă cerere. Căștile, cablurile, încărcătoarele și accesoriile tech rămân prezente în coșurile clienților. Echipamentele pentru sport completează lista celor mai solicitate produse.

Burgerul de pui, vedeta ediției din 2025

Comenzile de la restaurante cresc vizibil în noiembrie. Fast-foodul este în continuare preferat. Burgerii, pizza și grillul domină topurile culinare. Shaorma rămâne alegerea multor români. Totuși, burgerul de pui a urcat pe primul loc. Cererea ridicată pentru astfel de preparate arată interesul pentru opțiuni rapide și familiare.

România a fost lider regional la comenzi de la restaurante de Black Friday. Apetitul pentru livrări este în continuă creștere. Platformele devin soluția preferată pentru mesele de grup. Comenzile mari nu lipsesc din peisaj.

Comenzi spectaculoase și valori ridicate

Cosmeticele au generat cea mai scumpă comandă a lunii. Un client din București a plătit peste 2.700 de lei pentru astfel de produse. Tot în Capitală s-a comandat și un laptop de aproape 2.000 de lei. Aceste exemple arată interesul pentru produse premium cu livrare rapidă.

În alți ani, tehnologia domina comenzile mari. Consolele și accesoriile gaming au rămas populare. În zona de food apar și comenzi impresionante ca volum. Un utilizator a comandat 50 de burgeri dintr-o singură dată. Livrarea rapidă devine soluție pentru petreceri sau pentru companii.

Orașele care comandă cel mai mult

Vârful comenzilor apare între orele 17:00 și 18:00. Finalul zilei de lucru devine momentul ideal pentru cumpărături și cină. Bucureștiul rămâne campion la numărul total de comenzi. Constanța, Ploiești, Oradea și Târgu Mureș au înregistrat creșteri accelerate față de anul trecut. Interesul pentru servicii rapide se răspândește în toată țara.

Black Friday se transformă. Nu mai este un eveniment dedicat doar electronicelor. Românii profită de reduceri pentru tot felul de produse. De la hrană pentru animale la flori. De la burgeri la accesorii fitness. Livrarea rapidă își consolidează rolul în viața de zi cu zi. Cererea continuă să crească și să se adapteze noilor obiceiuri de consum.