Dr. Jeremy London, chirurg cardiac, urmează o dietă echilibrată, bogată în proteine, cu fructe, legume și cereale integrale. El a dezvăluit, potrivit eatingwell.com, ce mănâncă într-o zi.

Mesele doctorului London includ clătite din ovăz și banane, un bol cu pui și cartof dulce și un burger cu avocado și tăiței, iar o dieteticiană îi laudă alegerile alimentare.

Dr. London, un chirurg cardiac renumit

Dr. Jeremy London are peste 25 de ani de experiență ca specialist în chirurgie cardiovasculară. Iar, ca expert în sănătatea inimii, el și-a câștigat o comunitate mare pe rețelele de socializare. Aici împărtășește recomandări despre dietă și stil de viață. Într-un TikTok recent, a dezvăluit rutina sa zilnică. El a vorbit în special despre micul dejun, prânzul și cina care îl ajută să rămână plin de energie. Asta mai ales într-o zi aglomerată de lucru.

De la primul lucru pe care îl bea dimineața, până la cina reconfortantă cu care își încheie ziua, iată ce mănâncă într-o zi un chirurg cardiac. În plus, o dieteticiană dă verdictul asupra alegerilor lui.

Mic dejun cu hidratare, duș rece și cafea neagră

London își începe ziua foarte devreme, la 4.25, și trece direct la hidratare.

„Primul lucru care intră în corpul meu în fiecare dimineață”, spune el, pe Tik Tok, în timp ce își toarnă un pahar cu apă de la robinet. Adaugă și o lingură de pudră de multivitamine în apă. Deși multivitaminele poe ajuta la creșterea energiei, ar trebui să fie o prioritate obținerea nutrienților din fructe, legume, cereale integrale și proteine.

După o baie rece (care poate ajuta la reducerea inflamației în corp, dacă este făcută cu responsabilitate), London dezvăluie că bea o ceașcă de cafea neagră. Poate fi surprinzător, dar s-a demonstrat că o cafea are beneficii pentru sănătatea inimii. pPoate reduce riscul de boli cardiace, prin menținerea hidratării și scăderea tensiunii arteriale. Iar un studiu recent a arătat că o ceașcă de cafea pe zi poate reduce riscul de fibrilație atrială. Mai ales la persoanele care au fost tratate pentru aceasta.

Apoi, dr. London își începe micul dejun propriu-zis cu un măr și o banană, iar în zilele în care îi este mai foame, mănâncă două clătite făcute din albușuri de ou, ovăz și banane. Clătitele lui, însă, nu sunt simple, ci acoperite cu iaurt de cocos, amestecat cu pudră proteică, și presărate cu afine. Acest mic dejun bogat în fibre și proteine, cu siguranță îl menține sătul și plin de energie până la prânz.

Prânz de chirurg cardiac

Pentru prânz, dr. London alege un meniu simplu, pe care îl mănâncă după ce face exerciții fiice. Felul principal este un bol cu pui și orez din cartof dulce (un preparat realizat prin tehnici de mărunțire și fierbere, în care cartoful dulce înlocuiește orezul), presărat cu parmezan proaspăt ras. Alături, pentru un plus de fibre, are o salată mică din ardei gras, avocado și roșii, asezonată cu oțet balsamic. Iar pentru a-și satisface pofta de dulce, mănâncă și un bol de fructe proaspete – în general alege un amestec de kiwi, struguri, cantalup, ananas și căpșuni.

„Încerc să-mi pregătesc dinainte cantități mai mari din acest preparat, astfel încât să fie totul gata atunci când am nevoie. Astfel, mâncarea sănătoasă devină mai convenabilă”, explică dr. London.

Prânzul chirurgului cardiac este unul nutritiv, binevenit, mai ales după antrenamentul rapid de după-amiază. Este evident că include o mulțime de plante în dieta lui, iar această diversitate vegetală este esențială pentru un microbiom intestinal sănătos.

Cina lui London nu este chiar una tipică. Ea include, așa cum spune el, “un burger cu un ou și avocado și tăiței pad thai fără gluten.” La această masă, el spune că bea și un pahar cu apă.

Părerea dieteticianului

Dieteticianului Jessica Ball spune că, per total, alimentația lui London este una echilibrată.

„Pare un tipar alimentar echilibrat, care funcționează pentru stilul de viață al lui London, ceea ce este minunat. Deși există alimente bogate în fibre, precum avocado și fructele din acest meniu, mi-ar plăcea să văd ceva mai multă varietate de legume, împreună cu alte alimente bogate în fibre, precum fasolea sau cerealele integrale, în afară de ovăz”, spune Ball.

Totuși, în opinia ei, tiparele alimentare sănătoase pot arăta în multe feluri diferite, iar ceea ce funcționează pentru altcineva poate să nu fie neapărat cel mai bun pentru tine.

„Cheia unei alimentații sănătoase și echilibrate este mai mult despre a găsi ce se potrivește stilului tău de viață, preferințelor și obiectivelor tale și, nu în ultimul rând, să-ți păstrezi flexibilitatea în alegerile culinare”, afirmă Ball.

Nu există o soluție universală pentru alimentația sănătoasă, așa că ascultă-ți corpul și adaptează-ți mesele la propriile nevoi și gusturi.