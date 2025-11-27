În Postul Crăciunului vânzările de pește ating, în România, niveluri record. Aproape în fiecare săptămână există câte o dezlegare. În acele zile, la raioanele și în magazinele de specialitate se face, de obicei, coadă.

În toate magazinele specializate, la fel ca și în supermarketuri, există o ofertă bogată de pește. De la peștii autohtoni și până la o serie de specii, mai mult sau mai puțin exotice, toate sunt disponibile. La fel se întâmplă și cu dimensiunile. Sunt exemplare mai mari sau mai mici, ori numai bucăți, în funcție de preferințe și buget.

După cum spun vânzătorii, cele mai cerute sunt speciile autohtone. Crapul este pe locul întâi în topul preferințelor. Acesta poate fi cumpărat viu, cu 22 de lei/kg în supermarket sau pescuit întreg. În acest caz prețul variază de la 23 lei/kg și până la 29. Desigur că prețul este diferit și în funcție de proveniența peștelui. Dacă este de baltă, din acvacultură, atunci e mai ieftin. În schimb, crapul de Dunăre poate ajunge și la 35 lei/kg.

Greu să hotărăști ce pește cumperi…

Dacă veți opta numai pentru file, atunci va trebui să plătiți în jur de 45 lei/kg pentru cel de baltă și 53 pentru cel de Dunăre. Rondelele (sau medalioanele) sunt doar simbolic mai ieftine: 41, respectiv 51 lei/kg/.

Mulți clienți aleg, însă, carasul sau plătica. Deși au mai multe oase, spun consumatorii, sunt mai gustoși, mai ales atunci când sunt prăjiți. Kilogramul de caras se vinde cu 30 de lei, în timp ce plătica costă doar 22.

Desigur, și somnul este foarte cerut, mai ales de cei cărora le place peștele mai gras. Somnul are puține oase și o textură specială. Pentru cei care îl cumpără întreg, prețul este de aproximativ 40 de lei/kg. În schimb, pentru rondele doritorii trebuie să scoată din buzunar în jur de 65 de lei/kg.

Știuca este și ea cerută, de cei care doresc să realizeze preparate speciale. Un kilogram costă 30 de lei. Șalăul, un alt răpitor, se vinde cu 55 lei/kg de file.

Un loc aparte îl ocupă păstrăvul. Deliciosul pește poate fi achiziționat la prețuri cuprinse în jur de 42 – 44 lei/kg, gata eviscerat.

Pește de Mediterana sau Atlantic

Amatorii de pește provenit din Mediterana sau chiar din Atlantic au și ei parte de o ofertă bogată. Din această categorie, cel mai căutat este somonul. Dar și prețul este pe măsură. Un kilogram de file se vinde cu prețuri cuprinse între 80 și 100 de lei, în funcție de proveniență. Rondelele ajung la 95 lei/kg.

Pentru cei care doresc un sortiment mai ieftin, este disponibilă dorada regală, care costă „doar” 55 lei/kg sau pălămida, la 59 de lei. Ori, pur și simplu, se pot mulțumi cu macrou proaspăt, la 35 de lei, sau chefal, la 27.

Să fie de import sau autohton?

În schimb, cei cu gusturi elitiste, pot opta pentru rondelele de sturion, care ajung la 77 lei/kg.

Pentru o simplă ciorbă de pește, se pot cumpăra tacâmuri de pește la prețuri convenabile: între 8 lei cele de crap, 13 lei cele de somn sau doar 6 lei cele de novac. Cele de sturion sau de somon ajung la 17 lei.

Doritorii pot găsi și o ofertă destul de bogată de calamari, baby caracatiță, creveți ori diferite scoici. Dar pentru acestea prețurile sunt destul de piperate…

În concluzie, toți cei care doresc să prăznuiască marile sărbători creștinești din timpul Postului Crăciunului, au la dispoziție peștele tradițional. După gust și, mai ales, după pungă!