De 1 decembrie românii sărbătoresc Ziua Națională cu… fasole cu ciolan. 1 Decembrie este un moment important al istoriei noastre ca nație: Marea Adunare de la Alba-Iulia, unde în 1918 s-a votat unirea Transilvaniei cu România. E un eveniment care an de an e marcat prin parade militare și, paradoxal, porții de fasole cu ciolan, gătite la ceaun, în piața publică.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Fasolea cu ciolan a ajuns un fenomen gastronomic, ce s-a înrădăcinat atât de bine în mentalul colectiv, că aproape nu concepi să fie 1 Decembrie și să nu mănânci fasole cu ciolan.

Cum s-a născut tradiția fasolei cu ciolan?

Totuși, trebuie spus că tradiția fasolei cu ciolan de Ziua Națională, pe 1 Decembrie, a pornit de la postul de televiziune PRO TV.

La 1 decembrie 1995 a fost înființat Pro TV, primul post privat de televiziune din România care a emis prin satelit la nivel național. Mai târziu, în anii 2000, Pro TV a lansat campania „Marea ciolaniadă”, unde Teo Trandafir, pe atunci vedetă a postului, servea oamenii cu acest preparat tradițional.

„Este o tradiție inventată. Că fasole n-am avut noi pe aceste meleaguri. Noi am avut mazăre, apoi am aclimatizat bobul, originar din zona mediteraneeană sau Asia Centrală, lintea – din Orientul Apropiat și apoi fasolea – adusă din Americi. Nici afumătura nu e tradițională, am împrumutat-o din Europa Nordică. În plus, fasolea cu ciolan e de dulce și nu prea se cade în postul Crăciunului”, spune Cosmin Dragomir, jurnalist specializat în gastronomie, scriitor, istoric și antropolog amator și, printre altele, fondator gastroart.ro – prima revistă dedicată cercetării istoriei gastronomiei românești.

În timp, ceanul imens, în care fierbeau fasolea și ciolanul, s-au împământenit și a devenit tradiție de Ziua Națională a României, dar nu una milenară, ci mai nouă, de doar 25 de ani. Practic, marketingul a devenit tradiție.

Fasolea cu ciolan, mâncare de popotă?

Se spune că bucătarii militari ar fi creat rețeta originală de ciolan afumat cu fasole. Deci, initial, se pare că a fost mâncare de popotă. Această mâncare preparată la cazan este considerată cea mai gustoasă din cantinele militare.

Cum se prepară ciolanul afumat cu fasole?

Ingrediente:

400 de grame de fasole uscată,

două cepe,

doi morcovi,

o jumătate de țelină,

o rădăcină de pătrunjel,

un ardei verde,

două lingurițe de boia dulce,

o linguriță de cimbru mărunțit,

un ciolan afumat și cinci litri de apă.

Mod de preparare:

Fasolea uscată se pune în apă rece cu o seară înainte de a fi gătită.

Se fierbe de trei ori, după care se pune la fiert împreună cu ciolanul afumat în apă rece.

Când fasolea începe să se decojească, înseamnă că este fiartă, moment în care se adaugă legumele întregi.

Totul se lasă la fiert până când carnea se desprinde de pe oase.

Ciolanul afumat se scoate, iar legumele se zdrobesc și apoi se adaugă în mâncare.

Se adaugă boia dulce, cimbru, sare și piper.

Ciolanul afumat cu fasole se servește, de regulă, alături de castraveți murați sau salată de ceapă roșie, potrivit petitchef.ro.

Conservele de carne de porc cu fasole, sănătoase sau nu?

Deși conservele, în general, sunt, deseori, considerate nesănătoase, potrivit lifestyle.inquirer.net, există și unele excepții clare.

Pentru o persoană preocupată de alimentația sănătoasă poate să pară anapoda să mănânce conserve. Asta în ciuda faptului că majoritatea nutrienților sunt păstrați, procesul de conservare alterează vitaminele C și B și crește riscul de expunere la bisfenol-A (BPA), asociat cu boli de inimă și diabet de tip 2.

Deci, în general, conservele sunt percepute ca fiind nesănătoase, dar există și câteva excepții, cum ar fi carnea de porc cu fasole.

De exemplu, mulți filipinezi au crescut mâncând carne de porc cu fasole la micul dejun. O serveau peste orez sau chiar ca umplutură în pandesal (chiflă filipineză), iar unii o mâncau și la prânz sau cină. Dar cât de sănătoasă este, de fapt, această mâncare?

Potrivit specialiștilor de la Universitatea de Stat din Dakota de Nord, fasolea este o sursă excelentă de proteine și fibre, care pot îmbunătăți sănătatea inimii și pot ajuta la gestionarea glicemiei. Comparativ cu fasolea uscată, varianta la conservă este mai ușor de gătit și are cam aceeași valoare nutrițională. Totuși, o conservă de carne de porc cu fasole are mai mult sodiu, comparativ cu fasolea uscată dar, totuși este bogată în minerale.

Cercetătorii spun că adăugarea unei singure căni de fasole în alimentație oferă 46% din valoarea zilnică (VZ) de mangan, 13% din VZ de calciu, 17% din VZ de seleniu și peste 20% din VZ de fier, potasiu, magneziu, zinc, fosfor și cupru. Toți acești nutrienți ajută la formarea oaselor puternice, a ADN-ului și a globulelor roșii și contribuie la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și la susținerea funcției imunitare a organismului.