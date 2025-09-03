Risipa alimentară este una dintre problemele la scară mondială, cu efect economic negativ important și cu impact serios asupra mediului. Și economia, și mediul sunt chestiuni importante care ne afectează pe fiecare dintre noi. Pe lângă strategiile globale, există și soluții punctuale, pe care le poți aplica cu succes la tine acasă. Acestea au beneficii multiple. Te ajută să reduci risipa alimentară, faci economie de bani, timp și efort.

Risipa alimentară te costă peste 500 euro/an

La nivel mondial, se estimează că peste 1,3 miliarde de tone de alimente sunt pierdute anual. În Uniunea Europeană fiecare cetățean aruncă circa 127 de kilograme de alimente pe an. Costul unui kilogram de alimente aruncat variază între 2 și 4,5 euro. Un calcul simplu arată că aruncăm la gunoi între 254 și 597 euro în fiecare an.

Costurile înseamnă resurse naturale irosite – apă, sol, energie – și o presiune enormă asupra mediului. Conform Comisiei Europene, risipa alimentară este responsabilă pentru aproximativ 10% din emisiile de gaze cu efect de seră. În paralel, schimbările climatice vor duce, până în 2050 (adică peste doar 25 de ani), ca peste 250 de milioane de acri de teren cultivabil ( o suprafață de patru ori mai mare decât cea a României) să nu mai poată fi cultivate.

Concluzia este fiecare kilogram de mâncare contează și trebuie folosit cât mai eficient.

Ce poți face?

Cauza principală a risipei alimentare, pe care o facem în propria gospodărie, este lipsa planificării. Lista de cumpărături, după ce treci în revistă ceea ce deja ai în casă, stabilirea în avans pentru 3-5 zile a alimentelor pe care urmează să le consumi, atenție la cantitățile pe care le cumperi, folosirea soluțiilor de stocare prin congelare și conservare pentru cea ce prisosește sunt metode simple și foarte eficiente care te pot ajuta să păstrezi în bugetul familiei circa 500 de euro anual.

Învață să interpretezi corect etichetele „A se consuma de preferință până la…” și „Expiră la data de…”. O mare parte din risipa alimentară vine din confuzia dintre termenul de valabilitate minimă și data de expirare. Produsele cu mențiunea „A se consuma de preferință până la…” pot fi, de cele mai multe ori, sigure și după data respectivă, dacă sunt păstrate în condiții bune. În schimb, „Expiră la data de…” marchează un termen limită de siguranță, după care produsul nu trebuie consumat.

Rezistă tentației promoțiilor. Scopul lor este acela de a cumpăra mai mult, la un preț foarte puțin mai mic. În ansamblu, riscul de a arunca ceea ce ai cumpărat în plus, de dragul prețului are cele mai mari șanse să ajungă la gunoi, mai ales dacă este vorba despre alimente perisabile, cu termen de valabilitate mic.

La fel de mult contează și ce cumpărături faci, iar aici merită să acorzi mai multă atenție alimentelor conservate industrial.

De ce sunt conservele o soluție bună?

Sunt mult mai multe motive pentru care conservele sunt o soluție eficientă și o cale inteligentă prin care reduci risipa alimentară. Mai mult, îți aduc economie de timp și bani.

Sunt cel puțin 10 motive, care pledează în favoarea lor.

Durată mare de valabilitate – Conservele pot fi păstrate luni sau chiar ani fără a-și pierde proprietățile nutritive. Ai mereu la îndemână alimente de bază, fără grija că se strică rapid, așa cum se întâmplă cu produsele proaspete. Nutrienți păstrați la momentul optim – Procesul de conservare păstrează vitaminele și mineralele, pentru că procesul de conservare se face exact în momentul în care ingredientele sunt în punctul lor maxim de prospețime. Nu necesită refrigerare – Conservele nu ocupă spațiu în frigider sau congelator. Se păstrează perfect în cămară sau în dulapul din bucătările, la temperatura camerei, ceea ce înseamnă că nu vei consuma energie pentru păstrarea lor. Porții adaptabile – Multe conserve sunt gândite în porții potrivite pentru o persoană sau două. Vei folosi exact cât ai nevoie, iar riscul de a arunca resturi scade considerabil. Sunt versatile – Fie că e vorba de paste rapide, supe, salate sau garnituri, conservele îți dau libertatea să pregătești mese gustoase și sănătoase în câteva minute. Poti pregăti rapid și foarte ușor feluri diferite de mâncare, pentru că pot fi integrate rapid în rețete diverse. Siguranță alimentară – Conservele reduc riscul de contaminare sau alterare. Fiind preparate industrial sunt folosite cele mai sigure sisteme, iar loturile sunt verificate și testate, înainte de afi puse în vânzare. Accesibilitate pentru toate bugetele – Sunt adesea sub prețul celor proaspete, tocmai pentru că sunt ușor de transportat și nu au nevoie de temperatură controlată. Disponibilitate sezonieră – Conservele aduc în farfurie fructe, legume sau pește chiar și atunci când nu sunt în sezon. Fără ele, am cumpăra mult mai multe alimente proaspete, care nu doar că se pot strica mai repede, dar necesită mai mult timp pentru a fi preparate. Sprijin în caz de urgențe – În perioade de criză (inundații, pandemii, întreruperi de lanțuri de aprovizionare), conservele sunt soluția care te ajută să depășești contextul limită. Ambalaj sustenabil – Metalul din care sunt fabricate conservele este reciclabil la infinit. La fel și cele conservate în recipiente de sticlă. Ambalajul colectat selectiv poate fi transformată într-un nou produs metalic în doar câteva săptămâni. Se reduce astfel presiunea asupra resurselor naturale.

3 mituri urbane false despre conserve

Suntem victimele miturilor urbane și ignorăm adevărul, dar și beneficiile pe care le-am putea avea dacă am fi corect informați. Demontăm cele mai comune 3 mituri urbane despre conserve.

Mit 1: Conservele nu au nutrienți

Adevărul probat de studii și analize arată că metodele moderne de conservare păstrează într-un procent mare și foarte mare vitaminele, mineralele și antioxidanții. Fructele și legumele sunt culese la maturitate și procesate rapid, ceea ce le permite să-și mențină calitățile nutritive. În unele cazuri, conservele pot fi chiar mai bogate în vitamine decât produsele proaspete. Acestea din urmă călătoresc sute sau mii de kilometri până la raft.

Spre exemplu, legumele din conserve își păstrează nivelul de vitamina C mai bine decât unele legume „proaspete” păstrate zile în șir în depozite sau frigidere. Roșiile conservate, fie ele sub formă de cuburi, pastă sau suc, au un conținut chiar mai ridicat de licopen – un antioxidant cu rol important în protecția celulelor – decât roșiile crude, deoarece procesul de gătire și conservare eliberează această substanță și o face mai ușor de absorbit de organism.

Mit 2: Conservele sunt pline de chimicale

Marea majoritate a conservelor conțin doar ingredientul de bază, apă sau suc propriu și, uneori, sare, zahăr și condimente. Unele conserve conțin acid ascorbic (vitamină C) care are ca rol să mențină textura unor legume. Practic, eticheta devine ghidul tău și cu puțină atenție, poți selecta variante simple, curate și sănătoase, care nu au nimic în comun cu „imaginea” de produs artificial din mitul urban.

Este posibil pentru că prin sterilizarea la temperatură și presiune, nu mai este necesar adaosul de aditivi.

Mit 3: Conservele nu sunt o alegere sănătoasă

Adevărul este că sunt foarte sănătoase și sigure pentru consum. Conservele sunt și o soluție practică pentru alimentația zilnică. Ele reduc risipa alimentară (poți păstra legume și fructe pentru luni de zile, fără să se strice) și îți oferă acces la ingrediente indiferent de sezon. Tonul la conservă, năutul, fasolea, porumbul sau roșiile cuburi sunt surse rapide de proteine, fibre și vitamine.

În plus, te ajută să gătești variat, chiar dacă nu ai mereu timp sau acces la piață. Într-o lume în care ritmul e alert și se aruncă multă mâncare, conservele sunt o opțiune sigură, sănătoasă și responsabilă.

Surse: food.ec.europa.eu / ec.europa.eu