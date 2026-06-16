Piața alternativelor alimentare pe bază de plante, aflată într-o expansiune fulminantă la nivel european, tocmai a primit un nou set de reguli stricte de etichetare. Parlamentul European a adoptat o lege care interzice utilizarea unor termeni tradiționali din industria cărnii, precum „friptură pe bază de plante”, în încercarea de a proteja interesele crescătorilor de animale și de a asigura o mai mare claritate pentru consumatori, notează Mediafax.

Noua legislație reprezintă rezultatul unui compromis politic intens dezbătut, la care deputații europeni și statele membre au ajuns după negocieri riguroase.

Burgerii și cârnații vegetali scapă de interdicție

Ofensiva legislativă a fost susținută puternic de politicienii de dreapta și de reprezentanții industriei cărnii. Aceștia au solicitat inițial eliminarea completă a cuvintelor ca „friptură”, „burger” sau „cârnat” din vocabularul produselor destinate vegetarienilor, susținând că astfel de etichete subminează identitatea unui produs 100% natural, obținut din carne.

În urma negocierilor, s-a ajuns la o soluție de compromis:

Denumiri precum „friptură”, „slănină” sau „ficat” sunt interzise pentru produsele care nu au origine animală.

Denumirile de „burgeri vegetarieni” și „cânați pe bază de plante” își vor putea păstra etichetele actuale în această etapă.

- articolul continuă mai jos -

De asemenea, legea oferă o definiție extrem de clară: carnea reprezintă strict „părțile comestibile ale animalelor”. Această formulare exclude automat utilizarea termenului de „carne” pentru orice produs alternativ cultivat în laborator sau obținut pe bază de celule.

„Este o victorie pentru producătorii noștri, pentru expertiza lor și pentru claritatea datorată consumatorilor”, a declarat europarlamentarul francez Céline Imart (PPE), cea care a prezentat propunerea.

Paul McCartney s-a implicat în apărarea fripturilor de soia

Dezbaterea din jurul acestui text de lege a depășit rapid granițele politice și a stârnit reacții la nivel global. Printre cei mai vocali apărători ai produselor vegane s-a numărat și legenda muzicii internaționale, Sir Paul McCartney.

Fostul membru al trupei Beatles, un vegetarian convins și un militant de lungă durată pentru drepturile animalelor, s-a implicat direct în dispută, trimițând scrisori oficiale liderilor europeni pentru a apăra dreptul producătorilor de a folosi denumiri clasice pentru fripturile de soia și cârnații de tofu.

Piață produselor din plante, în plină expansiune

Pentru a intra oficial în vigoare, acest compromis legislativ mai trebuie să primească aprobarea formală din partea celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Noile reglementări adoptate vor rămâne valabile, într-o primă fază, până la sfârșitul anului viitor.

Totuși, bătălia pe acest teren este departe de a se fi încheiat. În paralel, oficialii de la Bruxelles au demarat deja negocierile pentru revizuirea Politicii Agricole Comune și a piețelor UE, proces care are loc o dată la șapte ani și unde regulile ar putea deveni și mai stricte.

Înlocuitorii vegetali de carne au înregistrat vânzări record în ultimii ani, în special în Germania (cea mai mare piață de profil din Europa). Această creștere masivă este susținută de un nou val de consumatori preocupați de o alimentație mai sănătoasă, de bunăstarea animalelor, dar și de reducerea amprentei de carbon, în condițiile în care sectorul zootehnic rămâne unul dintre principalii generatori de emisii de CO2 la nivel global.