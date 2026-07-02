Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău anunță că se fac demersuri pentru anularea interdicției impuse de Comisia Europeană privind exportul de ovine, în condițiile în care, până la intrarea în vigoare a măsurii, din județ au fost comercializate peste 57.000 de capete.

Potrivit instituției, la nivelul județului sunt în vigoare, pe lângă interdicția impusă de Comisia Europeană, și măsuri suplimentare generate de apariția unui focar de variolă ovină-caprină, care a afectat aproximativ 1.800 de animale într-o gospodărie.

„Se poartă discuții la nivel central referitoare la anularea interdicției de export animal viu din specia ovină-caprină, valabilă până la sfârșitul anului. În județul Buzău, situația este dinamică, în acest moment evoluează variola ovină-caprină la o exploatație non-profesională din Padina. La 24 iunie, în județul Buzău aveam un efectiv de 265.540 de ovine și 48.459 de caprine”, au transmis reprezentanții DSVSA Buzău pentru AGERPRES.

Interdicția impusă de Comisia Europeană afectează crescătorii de animale, în condițiile în care numai în anul 2026 au fost comercializate peste 57.000 de ovine atât în țară, cât și în străinătate.

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„Conform documentelor existente, au ieșit în 2023 un efectiv de 67.457 de ovine, în 2024 – 68.063 de capete, în 2025 – 68.414 capete, iar în 2026 – 57.774 de capete. Aceste mișcări de animale au fost înregistrate în perioada de primăvară, către centre de colectare și ferme de carantină din afara județului Buzău”, au precizat reprezentanții DSVSA.

Recent, aproximativ 1.800 de ovine au fost sacrificate după apariția focarului de variolă ovină și caprină depistat într-o exploatație din localitatea Padina.