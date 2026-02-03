Exporturile japoneze de produse agroalimentare, forestiere şi piscicole au crescut anul trecut cu 12,8%, un nivel record, impulsionate de livrările puternice în SUA, în pofida noilor tarife vamale, dar şi de o revenire a exporturilor în China, după scăderea din 2024, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Ministerul japonez al Agriculturii, Silviculturii şi Pescuitului (MAFF) a informat marţi că, în 2025, exporturile de produse agroalimentare, forestiere şi piscicole au atins un maxim istoric de 1.701 miliarde yeni (10,9 miliarde dolari), al 13-lea record anual consecutiv. Cu toate acestea, cifra totală a fost sub obiectivul Japoniei, care viza exporturi de alimente în valoare de 2.000 de miliarde de yeni în anul 2025.

“Creşterea interesului global pentru bucătăria japoneză, apetitul mai mare pentru mâncarea japoneză în rândul turiştilor străini şi preocuparea în creştere pentru sănătate stimulează cererea”, a declarat Kazuyoshi Nakasugi, director adjunct al Diviziei de planificare a politicilor de export din cadrul MAFF.

Aceşti factori au stimulat exporturile în multe ţări, inclusiv SUA, Taiwan şi Coreea de Sud, până la niveluri record, a precizat Nakasugi.

Livrările de produse alimentare japoneze în SUA au crescut cu 13,7%, până la 276,2 miliarde de yeni, Statele Unite devenind cea mai mare destinaţie de export a Japoniei pentru al doilea an consecutiv, datorită cererii robuste de ceai verde şi carne de vită, în ciuda tarifelor vamale introduse de Trump în aprilie. Hong Kong s-a clasat pe locul al doilea, cu 222,8 miliarde de yeni, urmat de Taiwan, cu 181,2 miliarde de yeni, în timp ce China s-a clasat pe locul patru, cu 179,9 miliarde de yeni.

Exporturile în China au crescut cu 7%, până la 179,9 miliarde de yeni, revenindu-şi după o scădere de 29% în 2024, ajutate de livrările mai mari de koi ornamental, bere şi buşteni.

China a suspendat importurile de fructe de mare japoneze după ce Tokyo Electric Power a început să elibereze apa radioactivă de la centrala nucleară Fukushima Daiichi în august 2023, dar a relaxat interdicţia la mijlocul anului 2025, chiar dacă mai există în vigoare unele restricţii.

“Chiar şi după relaxare, exporturile japoneze de fructe de mare în China nu şi-au revenit prea mult”, a subliniat Nakasugi.

În funcţie de tipurile de produse, carnea de vită, orezul, ceaiul verde şi coada galbenă au înregistrat recorduri, în termeni de valoare a exporturilor, în 2025.

Ca volum, exporturile de orez au crescut cu 3,2% faţă de anul precedent, ajungând la 46.573 de tone. Cele de orez prefiert ambalat au urcat cu 21,8%, ajungând la 2.950 de tone, parţial datorită extinderii consumului în lanţurile de restaurante japoneze din străinătate.

Guvernul de la Tokyo îşi propune să stimuleze exporturile anuale de orez, inclusiv orezul ambalat şi făină de orez, la 353.000 de tone în 2030.

“Ne propunem să atingem obiectivul de exporturi în valoare de 5.000 de miliarde de yeni până în 2030 prin diversificarea destinaţiilor de export, extinderea canalelor de vânzare dincolo de afacerile afiliate ale firmelor japoneze, către marii comercianţi cu amănuntul şi restaurante locale, asigurând în acelaşi timp o producţie suficientă de alimente cu cerere mare, cum este matcha”, a declarat Nakasugi.