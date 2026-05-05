Exporturile de ulei de rapiță din Ucraina explodează/ Venituri de peste 30 de ori mai mari, în primul trimestru din 2026

Ucraina înregistrează o schimbare semnificativă în structura exporturilor agricole, cu un salt spectaculos în segmentul produselor procesate. În primul trimestru din 2026, exporturile de ulei de rapiță au crescut de peste 30 de ori ca valoare față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Ministerul Economiei al Ucrainei și citate de Latifundist.com

Creșterea accelerată este pusă pe seama orientării strategice către procesarea internă a materiilor prime. Autoritățile de la Kiev încurajează tot mai mult exportul de produse cu valoare adăugată, în detrimentul vânzărilor de materii prime brute.

Tendința este vizibilă și în sectorul soiei, unde produsele procesate, precum turtele și uleiurile, au înregistrat scăderi mai mici comparativ cu boabele neprocesate.

Exporturi stabile ca volum, dar mai valoroase

În perioada ianuarie–martie 2026, Ucraina a exportat 15,5 milioane de tone de produse agricole, în valoare totală de 6,3 miliarde de dolari. Sectorul agricol continuă să domine economia externă a țării, reprezentând 62% din totalul exporturilor.

Deși volumul fizic al exporturilor a crescut marginal, cu doar 1,2%, veniturile au urcat cu 8,3%, echivalentul a 482 de milioane de dolari în plus. Această diferență confirmă tranziția către produse mai bine valorificate pe piețele internaționale.

- articolul continuă mai jos -

Porumbul și uleiul de floarea-soarelui rămân pilonii principali

Structura exporturilor rămâne însă concentrată în jurul câtorva produse-cheie. Porumbul, uleiul de floarea-soarelui și grâul generează în continuare cea mai mare parte a veniturilor.

Porumbul a avut o evoluție pozitivă, cu creșteri atât în volum (+18%), cât și în valoare (+17%). În schimb, exporturile de grâu au scăzut cu 35%, pe fondul unei producții ridicate în statele membre ale Uniunii Europene, care au redus cererea pentru grâul ucrainean.

Care sunt piețele externe: UE domină, Turcia accelerează

Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere, absorbind 49% din exporturile agricole ale Ucrainei. Regiunea MENA (Orientul Mijlociu și Africa de Nord) reprezintă 20%, iar Turcia ajunge la 12%.

Un element notabil este creșterea accelerată a relațiilor comerciale cu Turcia, care și-a majorat importurile de produse agricole ucrainene cu 242 de milioane de dolari, consolidându-și poziția în topul partenerilor comerciali.

Schimbare de paradigmă în agricultura ucraineană

Evoluțiile din primul trimestru indică o schimbare structurală în agricultura ucraineană: de la exportul de materii prime la produse procesate, cu valoare adăugată mai mare. Creșterea spectaculoasă a exporturilor de ulei de rapiță devine astfel, un indicator clar al acestei tranziții.

Această schimbare de strategie ar putea consolida poziția Ucrainei pe piețele internaționale și ar putea crește reziliența sectorului agricol pe termen lung.