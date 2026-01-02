Decizia Chinei de a introduce noi tarife pentru importurile de carne de vită accelerează reașezarea pieței globale. Măsura afectează direct marii furnizori din America de Sud, dar oferă, în același timp, un impuls neașteptat acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, bloc aflat de ani buni în negocieri dificile, arată Euractiv.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Începând cu 1 ianuarie, China aplică tarife suplimentare de 55% pentru importurile de carne de vită care depășesc un prag stabilit. Măsura vizează principalii exportatori mondiali, după cum anunță Ministerul Comerțului din China. Pe listă se află Statele Unite, Australia, Brazilia, Argentina și Uruguay.

Noile tarife vor fi aplicate timp de trei ani și se adaugă taxelor existente. Autoritățile chineze afirmă că scopul este protejarea producătorilor interni. Industria locală de carne de vită este sub presiune, pe fondul creșterii rapide a importurilor.

Impactul asupra Braziliei, Argentinei și Uruguayului

Pentru anul 2026, China a fixat o cotă totală de import de 2,7 milioane de tone de carne de vită. Volumul este apropiat de nivelul importurilor din 2024. Orice cantitate care depășește această limită va fi taxată suplimentar. Această decizie schimbă regulile jocului pentru exportatorii tradiționali. China rămâne cea mai mare piață de desfacere pentru carnea de vită din America de Sud.

Brazilia este cel mai mare furnizor de carne de vită pentru China. În 2024, exporturile au depășit 1 milion de tone. Volumul a fost cu 12,7% mai mare decât în anul precedent. Pentru 2025, estimările indică un record de 1,6 milioane de tone. Argentina și Uruguay sunt, de asemenea, jucători importanți. Argentina a livrat aproximativ 600.000 de tone. Uruguay a exportat în jur de 200.000 de tone.

Autoritățile braziliene încearcă să minimalizeze impactul imediat. Luis Rua, secretar pentru comerț și relații internaționale în Ministerul Agriculturii din Brazilia, a declarat că efectele vor fi limitate. El susține că Brazilia poate menține volumele de export fără a depăși cota impusă.

Presiune strategică pe exportatori

Chiar și așa, măsura Beijingului amplifică presiunea strategică asupra producătorilor sud-americani. Dependenta de o singură piață devine un risc major. Diversificarea destinațiilor de export capătă prioritate.

În acest context, relația cu Uniunea Europeană devine tot mai atractivă. Acordul UE–Mercosur, blocat ani la rând din motive politice și de mediu, revine în centrul atenției.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a susținut constant semnarea acordului până la finalul lui 2025. Documentul ar crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume. Ar facilita accesul produselor agricole sud-americane pe piața europeană.

Semnarea acordului a fost amânată recent pentru 12 ianuarie. Întârzierea a reaprins dezbaterile în interiorul Uniunii Europene. Opoziția unor state membre este tot mai contestată.

Presiuni și în interiorul UE

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, guvernatorul băncii centrale a Austriei a cerut reconsiderarea poziției oficiale. Austria este unul dintre statele care se opun acordului. Apelul a fost lansat luni, în contextul noilor evoluții comerciale globale.

Susținătorii acordului argumentează că schimbările de pe piața asiatică fac documentul mai necesar ca oricând. Accesul la piețe stabile devine crucial pentru exportatorii agricoli.

Tarifele impuse de China la carnea de vită au efecte dincolo de granițele sale. Ele reconfigurează fluxurile comerciale și relațiile strategice. Pentru America de Sud, diversificarea devine o necesitate. Pentru Uniunea Europeană, acordul UE–Mercosur capătă o nouă urgență politică și economică.