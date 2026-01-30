Noile Ghiduri Alimentare pentru americani 2025 – 2030 au generat critici din partea experților în nutriție, care subliniază că modificările nu sunt doar discutabile din punct de vedere științific, ci și rezultatul unui proces lipsit de transparență, influențat de factori politici și economici, anunță Mediafax.

Cea mai evidentă modificare a noilor Ghiduri Alimentare pentru Americani (DGA) este forma prezentării: tradiționala piramidă alimentară și modelul „MyPlate” au fost înlocuite cu o piramidă inversată, care plasează alimentele „recomandate” în partea superioară și cele „de evitat” la bază, arată The Conversation.

Deși acest concept a fost folosit anterior în Europa, experții consideră că în SUA nu este suficient explicat și transmite mesaje contradictorii despre alimentația sănătoasă.

Una dintre cele mai contestate decizii este plasarea produselor de origine animală – carne de vită, unt, grăsime de porc, lactate integrale – printre alimentele cele mai recomandate. În acest timp, cerealele integrale sunt plasate la baza piramidei și leguminoasele lipsesc complet din grafic. Totodată se menține recomandarea ca grăsimile saturate să nu depășească 10% din aportul caloric. Paradoxal multe alimente promovate conțin cantități mari din acestea.

Nutriționiștii subliniază că aceste mesaje sunt în contradicție directă cu consensul științific referitor la prevenirea bolilor cardiovasculare și metabolice.

Pentru prima dată din 1980, ghidurile nu au fost elaborate conform procedurii standard. De regulă, un comitet independent de experți analizează dovezile științifice pe parcursul a doi ani. Totul într-un proces transparent, care include consultări publice.

În cazul actualei ediții, administrația Trump a respins o mare parte din raportul comitetului științific. S-a apelat la un grup alternativ de experți, care a publicat un document mult mai scurt, fără consultări publice. Din cele 56 de recomandări inițiale, doar 14 au fost acceptate integral.

Criticii susțin că noile ghiduri folosesc un limbaj pseudo-științific pentru a justifica o schimbare ideologică. Documentul abordează teme controversate, precum „susținerea testosteronului la bărbați”, considerată irelevantă pentru sănătatea publică.

Mai mult, mai mulți autori ai raportului alternativ au conexiuni documentate cu industriile lactatelor și cărnii, sectoare care beneficiază direct de pe urma noilor recomandări.

Administrația afirmă că vechile ghiduri alimentare ar fi contribuit la epidemia de obezitate din SUA. Specialiștii contestă această idee, amintind că niciun ghid anterior nu a încurajat consumul de alimente ultraprocesate. De asemenea respectarea recomandărilor a fost constant scăzută în rândul populației iar asocierea între ghiduri și criza de sănătate este o eroare logică.

Experții concluzionează că noile Ghiduri Alimentare americane combină unele recomandări corecte cu ideologie, retorică populistă și influențe economice. În loc să ofere îndrumări clare pentru sănătatea publicului, acestea riscă să genereze confuzie și să submineze încrederea în știința nutriției.