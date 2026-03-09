Helena Rodero, farmacistă, explică de ce chorizo sau brânza pot influența căderea părului la bărbații cu alopecie androgenetică, scrie ABC.

Spania este țara cu cea mai mare rată a cheliei, iar una dintre explicații ar putea avea legătură cu alimentația. Țara conduce clasamentul mondial al alopeciei masculine, cu 44,5% dintre bărbați afectați. Foarte aproape se află Italia, cu 44,37%, și Franța, cu 44,25%. Clasamentul este completat de Germania și Statele Unite.

Există încă mai multe teorii care încearcă să explice de ce numărul bărbaților chelioși sau cu o pierdere evidentă a densității părului este atât de mare. Helena Rodero, farmacistă specializată în problemele părului, susține una dintre aceste ipoteze.

Explicația ei contrazice ideea pe care o auzim de obicei, potrivit căreia chelia depinde în principal de gene și se transmite din generație în generație. Potrivit specialistei, ar putea fi vorba despre ceva mult mai obișnuit, care face parte din rutina noastră alimentară și asupra căruia am putea avea control.

„Dacă vom compara cu alte țări asemănătoare cu Spania, precum Portugalia sau Italia, care sunt tot țări mediteraneene și se află în aceeași zonă, (în Spania -n.r.) sunt mai mulți bărbați cu chelie”, spune ea. „Cred că are legătură cu alimentația”.

Specialista adaugă că, deși se vorbește mult despre dieta mediteraneană, în realitate puțini oameni o respectă cu adevărat. „În plus, în Spania există o tradiție foarte puternică a mezelurilor”, explică ea. Aceste produse, preparate din carne, grăsime, organe și diverse condimente, ar putea fi unul dintre motivele pentru care rata cheliei este mai mare aici decât în alte țări europene.

Mezelurile, vinovate pentru chelie?

Farmacista amintește că aceste produse, atât de caracteristice gastronomiei spaniole, au fost etichetate încă din 2015 drept potențial periculoase pentru sănătate. „Sunt alimente pe care Organizația Mondială a Sănătății le recunoaște drept cancerigene”, spune ea. „Iar dacă pot provoca un cancer, cu siguranță nu au nici alte efecte benefice”.

Helena Rodero îi încurajează pe oameni să urmeze cu adevărat dieta mediteraneană, nu doar în teorie. Potrivit ei, aceasta ar putea avea un efect direct asupra calității părului și asupra modului în care acesta se menține fixat în scalp.

Beneficiile dietei mediteraneene pentru păr

„Există studii care leagă dieta mediteraneană de o ameliorare a alopeciei androgenetice”, explică Rodero. Aceasta este o afecțiune cronică ce reduce dimensiunea foliculului de păr, subțiază firul și duce la apariția zonelor fără păr, în special în zona creștetului și a frunții. „Este cea mai frecventă formă de alopecie”, precizează ea.

„Dacă dieta mediteraneană îmbunătățește alopecia androgenetică, atunci lipsa acestei diete o agravează. Aceasta este teoria mea”, spune farmacista.