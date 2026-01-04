Nucșoara este un condiment dulce, folosit frecvent în deserturi, produse de patiserie și băuturi de sezon. Este asociată cu scorțișoara, cuișoarele sau ienibaharul și este apreciată pentru aroma sa intensă. Deși are proprietăți antioxidante, antibacteriene și antiinflamatoare, specialiștii avertizează că un consum prea mare poate avea efecte serioase asupra sănătății, avertizează verywellhealth.com.

Reacții alergice rare, dar posibile

Alergia la nucșoară este rară, însă poate apărea după consum sau contact direct cu acest condiment. Cazurile sunt mai frecvente la adulți decât la copii, probabil din cauza expunerii repetate în timpul gătitului sau al preparării deserturilor. Reacția apare atunci când organismul eliberează histamină pentru a se apăra de anumite proteine din nucșoară. Simptomele pot afecta pielea sau sistemul respirator. Erupțiile cutanate ușoare sau sensibilitatea pielii necesită evaluare medicală. Reacțiile severe, precum dificultățile de respirație sau umflarea feței și gâtului, reprezintă urgențe medicale.

Expunerea la substanțe toxice

Nucșoara, ca și alte condimente, poate conține contaminanți toxici. Studiile arată că acest condiment este adesea o sursă de metale grele, reziduuri de pesticide și alte substanțe chimice periculoase. Printre poluanții identificați se numără metalele grele, aflatoxinele, oxidul de etilenă, alcaloizii pirrolizidinici și reziduurile de pesticide. Unele dintre aceste substanțe au potențial cancerigen. Consumul frecvent sau în cantități mari poate crește riscurile pentru sănătate.

Specialiștii recomandă achiziționarea condimentelor de la producători de încredere, care oferă informații clare despre proveniență și controlul calității. Acest lucru poate reduce riscul de contaminare.

Interacțiuni cu medicamentele

Există dovezi că nucșoara poate interfera cu absorbția anumitor medicamente metabolizate de ficat. Printre acestea se numără medicamentele colinergice, care cresc nivelul de acetilcolină din organism. Aceste tratamente sunt utilizate pentru afecțiuni precum astmul, gura uscată, retenția urinară sau anumite boli cognitive. Persoanele care urmează tratamente medicamentoase sunt sfătuite să discute cu medicul înainte de a consuma nucșoară în mod regulat.

Intoxicația cu nucșoară

Consumul de cantități mari de nucșoară este periculos. În unele cazuri, aceasta a fost utilizată intenționat pentru efecte psihoactive, o practică considerată extrem de riscantă. Simptomele intoxicației includ greață, vărsături, modificări de dispoziție, creșterea tensiunii arteriale și halucinații. Substanța responsabilă este miristicina, un compus natural cu efecte asupra sistemului nervos. Intoxicația poate apărea după consumul a 1-2 lingurițe sau a peste 5 grame de nucșoară la o singură utilizare. Au fost raportate inclusiv decese asociate acestui tip de intoxicație. Experții avertizează că doze sub 10 grame pot fi deja periculoase.

Cum poate fi consumată în siguranță

Pentru majoritatea adulților sănătoși, nucșoara este sigură dacă este folosită ocazional și în cantități mici. Poate fi rasă proaspăt peste deserturi sau adăugată în combinație cu alte condimente. Este folosită pentru a reduce cantitatea de zahăr din deserturi sau pentru a aromatiza băuturi calde, piureuri, supe sau paste. Nucșoara se păstrează cel mai bine într-un recipient ermetic, ferit de umezeală și căldură, pentru a-și menține calitatea timp de câțiva ani.